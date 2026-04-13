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    首頁 > 生活

    竹縣公立暨非營利幼兒園招生 5/8起開放線上查詢

    2026/04/13 13:57 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣公立和非營利幼兒今年招生狀況，5月初就上網查詢。（記者黃美珠攝）

    新竹縣公立和非營利幼兒今年招生狀況，5月初就上網查詢。（記者黃美珠攝）

    新竹縣115學年度公立暨非營利幼兒園5月招生，包含各鄉鎮市幼兒園及其分班，公幼共87園，非營利幼兒園有9園，每名幼兒雖各可登記1園，但同時錄取時，僅能擇1園報到。5月8日起，上「新竹縣政府雲端聯合服務中心」就能查詢各園招生缺額。

    家長需求大的公幼2歲專班，縣府今年在竹北文興國小附幼新增了2班。另在北埔國小附幼、碧潭國小附幼、湖口鄉立幼兒園湖口分班、竹東鎮立幼兒園以及王爺壟非營利幼兒園，則各自新增或轉型1個、2歲到3歲的專班。公幼還全面延長照顧服務，下午4點之後「1人即開班」，每小時收費35元，寒暑假也可收托。

    招生登記作業維持網路和現場並行，今年也導入數發部的個人化資料自主運用（MyData）平臺，建置出「公立暨非營利幼兒園招生平臺」，從查詢、報名到報到，家長統統線上就能搞定。

    招生時仍分「優先入園」、「一般入園」2階段。前者將在5月14日和15日早上9點到下午4點，以及5月16日早上9點到中午12點受理各園現場登記，5月16日下午2點抽籤，1個半小時之後公告。

    「一般入園」則將在5月21日早上9點到22日下午4點開放網路登記，同步於5月22日早上9點到下午4點、5月23日早上9點到中午12點做現場登記；23日下午2點抽籤後，當天下午3點半過後公告。

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