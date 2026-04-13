5月4日國小新生報到 澎湖馬公市長黃健忠提醒家長依時辦理入學手續

五月四日國小新生報到，馬公市長黃健忠溫馨提醒。（馬公市公所提供）

115學年度國民小學新生報到將於5月4日（星期一）辦理，馬公市公所表示，已於4月27日前委由各里里幹事完成「學齡兒童入學通知單」發送作業，請家長（監護人）留意通知內容，並依指定時間攜帶戶口名簿，前往戶籍所屬學區學校完成報到手續。部分學校另提供線上報到機制，相關方式以各校公告為準。

馬公市公所說明，各校辦理新生報到時，將查驗戶口名簿確認學童設籍資料及學區資格，並檢核是否符合入學年齡（109年9月1日前出生）。另針對二、三級離島已裁併學校之學齡兒童，採自由學區就讀；自114學年度起實施大學區制，在優先保障原學區學生入學前提下，開放共同學區學生登記。持有「學生人數總量管制超額學生轉介通知單」者，亦可依規定至其他學校報到，不受學區限制。

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馬公市長黃健忠表示，新生入學報到涉及學童後續就學安排，請家長務必依通知時間完成相關程序；如因戶籍與實際居住地不同，未收到通知單者，可主動向戶籍地里幹事確認，以免影響權益。

馬公市公所指出，後續將持續掌握各校報到情形，並提供必要協助。如有相關問題，可洽市公所文創課（電話：06-9272173轉135）。

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