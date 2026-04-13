為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    5月4日國小新生報到 澎湖馬公市長黃健忠提醒家長依時辦理入學手續

    2026/04/13 10:28 記者劉禹慶／澎湖報導
    五月四日國小新生報到，馬公市長黃健忠溫馨提醒。（馬公市公所提供）

    五月四日國小新生報到，馬公市長黃健忠溫馨提醒。（馬公市公所提供）

    115學年度國民小學新生報到將於5月4日（星期一）辦理，馬公市公所表示，已於4月27日前委由各里里幹事完成「學齡兒童入學通知單」發送作業，請家長（監護人）留意通知內容，並依指定時間攜帶戶口名簿，前往戶籍所屬學區學校完成報到手續。部分學校另提供線上報到機制，相關方式以各校公告為準。

    馬公市公所說明，各校辦理新生報到時，將查驗戶口名簿確認學童設籍資料及學區資格，並檢核是否符合入學年齡（109年9月1日前出生）。另針對二、三級離島已裁併學校之學齡兒童，採自由學區就讀；自114學年度起實施大學區制，在優先保障原學區學生入學前提下，開放共同學區學生登記。持有「學生人數總量管制超額學生轉介通知單」者，亦可依規定至其他學校報到，不受學區限制。

    馬公市長黃健忠表示，新生入學報到涉及學童後續就學安排，請家長務必依通知時間完成相關程序；如因戶籍與實際居住地不同，未收到通知單者，可主動向戶籍地里幹事確認，以免影響權益。

    馬公市公所指出，後續將持續掌握各校報到情形，並提供必要協助。如有相關問題，可洽市公所文創課（電話：06-9272173轉135）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播