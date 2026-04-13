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    首頁 > 生活

    苗栗「桐雪山城 慢遊三義」4/18登場 邀民眾體驗桐花之美

    2026/04/13 10:16 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣境內的桐花逐漸盛開，美不勝收。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣境內的桐花逐漸盛開，美不勝收。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣境內桐花逐漸盛開，三義鄉公所為推廣三義地區觀光特色與在地文化，結合桐花季節之浪漫花景及火炎山壯麗自然景觀，18日上午8點30分起三義鄉西湖村伯公坑活動中心舉辦「桐雪山城 慢遊三義」活動，邀請民眾一同走進山城，體驗桐花之美。

    三義鄉公所指出，此次活動以「慢遊山城」為主軸，規劃多元且豐富的活動，包含在地特色市集、舞台表演、親子劇場、手作DIY體驗及健行活動等，讓大小朋友深入感受三義的人文風情與自然之美。

    活動當天亦安排多組精彩演出團體輪番登場，包括深受親子喜愛的「陸爸爸說故事劇場」、展現傳統音樂之美的「西湖國樂團」、傳唱在地文化的「三義鄉廣盛社區發展協會客家歌謠班」，以及知名歌手楊博智現場演唱，為活動增添豐富的藝文氣息與熱鬧氛圍。

    此外，現場規劃集點闖關活動，民眾憑市集購買之商品，即可領取闖關卡一張，透過完成指定任務收集印章，兌換精美小禮物，另發放限量300張50元消費券，10點後憑桐花照或打卡區照片即可到服務台領取，可於市集攤商折抵使用，鼓勵鄉親踴躍參與且支持在地產業。

    苗栗縣境內的桐花逐漸盛開，賞桐之美花正是時候。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣境內的桐花逐漸盛開，賞桐之美花正是時候。（記者張勳騰攝）

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