少子化下實驗教育逆勢成長 立院教文會今開修法公聽會

立法院教育委員會今日針對「實驗教育三法」修法及「原住民族學校法」草案召開公聽會，教育部政次張廖萬堅報告說明114學年實驗教育學生共2.7萬多人。（記者林曉雲攝）

教育部統計，114學年全國參與實驗教育學生共2萬7960人，以國小為主，向國高中發展，其中學校型態1萬2157人、非學校型態1萬2827人等；學校型態實驗教育校數亦增至128校，較108學年80校明顯成長，顯示實驗教育已由試辦走向具規模的教育選擇，社會需求持續擴大。

立法院教育委員會今（13）日針對「實驗教育三法」修法及「原住民族學校法」草案召開公聽會。教文會召委伍麗華表示，實驗教育三法在2014年底立法通過，2017年曾修法，據教育部統計，103學年至114學年實驗教育學生人數增幅10倍，少子化下，實驗教育逆勢成長，但相關問題亦浮現，目前已有修法版本在一讀中。

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教育部政次張廖萬堅表示，未來修法將以強化制度專業性、提升行政彈性及完善資源支持為主軸，並在制度鬆綁與品質控管之間取得平衡，因公辦民營學校屬於公立體系，將持續比照公校提供經費與人力支持，而實驗教育三法作為特別法，將維持優先適用原則，並與國教法等相關法規銜接；在原住民族教育政策上，教育部將與原民會合作，完善課程、師資及整體制度發展。

原民會以書面報告主張，以制度彈性與文化主體性為核心，推動原住民族教育由「教育選擇」邁向「民族教育權」，支持修改實驗三法，放寬公立實驗學校校長的年齡限制，認為有助於留任具文化領導力與教育經驗的資深人才，維持辦學穩定；同時也贊成非學校型態實驗教育之國中與國小人數分開計算，以利制度彈性與資源配置，更符合不同學習階段需求。

此外，針對「原住民族學校法」 修法草案，原民會支持設立專責機構與發展基金，並研議「公法人模式」，提升民族教育制度層級；師資政策則強調文化師資主體化，並透過培力與外部資源補足教學量能；在學制與場域運用上，主張保障農耕、狩獵及傳統建築等文化場域使用權，讓課程能落實於生活與文化脈絡之中；另在監管與審議機制上，建議提高原住民族代表參與比例，建立民族教育本位制度，避免主流教育標準壓制發展；在評量與學生福利方面，則支持免試入學、免學費及族語教材等措施，並推動跨學科整合評量與相關補助，完善學習支持系統。會議進行中。

立法院教育委員會今日針對「實驗教育三法」修法及「原住民族學校法」草案召開公聽會，召委伍麗華（中）表示，少子化下，實驗教育逆勢成長，問題浮現，相關修法版本已進入一讀。（記者林曉雲攝）

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