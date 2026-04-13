小相機拿下大獎 墾管處楊政峰勇奪世界攝影大獎銀牌

墾管處楊政峰以此照片勇奪世界攝影大獎銀牌。（圖由楊政峰提供）

誰說拍出世界級好照片一定要動輒數十萬元的「大砲」重裝備？墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）的遊憩服務科技士楊政峰，憑藉著對生態的高度敏銳度，以1張2條雄性南蛇交纏打鬥的精彩瞬間，勇奪2026年「世界攝影大獎」（The World Grand Prix Photography Awards）春季賽生態組銀牌獎。消息傳回國境之南，同仁皆感與有榮焉，更直呼他是「被公務員耽誤的攝影生態大師」。

「世界攝影大獎」在攝影界已具全球知名度。該賽事分為春夏秋冬4季徵件，項目涵蓋建築、黑白藝術、商業時尚及自然生態等6大領域。獎項依評分高低分為白金、金及銀牌，肯定攝影者的觀察力與長遠發展。

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獲獎的楊政峰平時就熱愛生態觀察與寫作，文字與攝影造詣俱佳，不僅曾出版多本自然生態與文化遺產專書，更在國家公園內舉辦過個人攝影特展。這次獲獎的作品「南蛇糾纏」，楊政峰回憶，該照片攝於2020年5月，當時他並非專程去攝影，身上僅帶著1部輕便的消費型相機「Canon G12」。

「這張照片不需要埋伏，也不需要偽裝。」他笑說，當時在風吹沙西側山區巡查時，意外目擊水牛浴池中有2條巨大雄性南蛇，為了爭奪領地正激昂打鬥。南蛇雖無毒，但體型可達2公尺，2蛇交纏如「麻花辮」般的緊繃張力，他迅速按下快門，精準捕捉這罕見的自然奇觀。

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