就是今天！北捷狗狗列車下午發車

響應國際寵物日，台北捷運今下午加發「狗狗列車」。（資料照）

今（11）日是國際寵物日，台北捷運公司與台北市公共運輸處、動物保護處攜手，推出狗狗春遊趣系列活動，歡迎飼主與毛孩一起體驗「Bus、Metro、Walk」的B、M、W出遊行程，串聯「狗狗友善列車」、「友善狗狗公車」及「景勤狗活動區」，打造寵物友善城市。

北捷公司指出，今日飼主帶著毛孩搭乘淡水信義線狗狗友善列車到臺北101/世貿站，從3號出口出站後，可直接轉乘由公共運輸處特別安排的免費友善狗狗公車，直達景勤狗活動區參加活動，集滿捷運、公車及狗活動區3處專屬印章後，可兌換限量精美大禮包。

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此次北捷規劃4部狗狗友善列車，將於13時左右，分別於淡水信義線象山站、淡水站發車，來回行駛16個班次；象山站最晚發車時間約16時56分、淡水站最晚發車時間約16時49分。民眾可透過「台北捷運Go」App查詢列車到站狀況；狗狗列車為加發列車，原有班次不受影響，且不限攜帶寵物旅客搭乘，如旅客想搭乘一般列車，請在月台等候下一班車即可。

北捷介紹，狗狗友善列車車門貼有彩繪標示，車側及車頭顯示器加註「狗狗列車」字樣，不須事先報名即可搭乘，沿途將正常停靠各站。車廂內使用雙層空調濾網，活動結束後，將送回機廠全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後重返線上提供載客服務。

不過，北捷也指出，進站時仍需符合規定，請將狗狗妥善放置於寵物箱或寵物車內，頭、尾及四肢均不得露出；上車後，狗狗全程佩戴胸背帶及牽引繩，可免關籠。至於乘車規範與收費方面，比照台北捷運「寵物車搭捷運」規定，請飼主自行評估是否適合參與本次活動，並禁止具攻擊性犬隻參加。

今日只要帶狗狗搭乘狗狗友善列車，即可透過「台北捷運Go」App領取20點捷運點，每個會員帳號限領一次，車上拍照打卡再加碼送限量「捷米造型磁鐵」；此外，至6月底前，北捷與動保處也打造動保教育列車，在每一扇車門上都設計了小叮嚀，包括「寵物搭乘捷運、包固完整不外露」、「穿上禮貌帶 、到哪都開心又安心」、「認養不棄養 、終養一輩子」等毛孩搭捷運及照護注意事項等，讓每一趟捷運旅程成為實踐動保教育的最佳場所。

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