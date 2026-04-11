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    首頁 > 生活

    「袋」價危機來了！塑膠袋價漲 中市環保局推二手袋救急

    2026/04/11 10:01 記者蔡淑媛／台中報導
    環保局呼籲攤商響應不主動提供購物用塑膠袋及併袋盛裝，也鼓勵民眾外出購物時自備攜帶購物袋。（環保局提供）

    環保局呼籲攤商響應不主動提供購物用塑膠袋及併袋盛裝，也鼓勵民眾外出購物時自備攜帶購物袋。（環保局提供）

    國際塑膠原料價格上漲，過去傳統市場隨手可得的塑膠袋如今身價翻倍，不少店家反映塑膠袋進貨困難、成本增加，也考驗消費者長期習慣由店家提供提袋的消費模式，面對「袋」價危機，環保局今年結合台中市福安、東光及南屯等3處公有零售市場配合展開6場次巡迴設攤活動。

    為減少使用塑膠袋，環保局呼籲攤商響應不主動提供購物用塑膠袋及併袋盛裝，也鼓勵民眾外出購物時自備攜帶購物袋，省荷包又環保；若臨時有購物袋需求，可至市場、量販店、藥局及超市等276處「二手袋循環回收站」取用，有多餘的袋子亦可捐袋回收。

    環境部資源循環署近期也推出「袋袋相傳」二手袋循環平台（網址：https://sup.moenv.gov.tw/Page/rebag），歡迎有捐袋意願者或有二手袋需求商家，可上該平台了解及登錄，讓資源循環共享不浪費。

    環保局巡迴設攤活動共6場次、每場次上午9時30分至11時30分，分別為福安公有零售市場2場次（4月18日及7月24日）、東光公有零售市場2場次（5月16日及8月27日）及南屯公有零售市場2場次（6月18日及9月24日），活動當日民眾若自備環保袋或環保容器至市場消費盛裝，或捐出家中閒置乾淨堪用二手環保提袋或紙提袋（至少A4大小），即可至環保局設攤處兌換限量宣導品。

    活動期間環保局也推出臉書打卡加碼抽獎活動，民眾只要自備環保袋（環保容器）消費盛裝與指定任務合影照片，上傳至「台中好環保」臉書活動貼文完成打卡，即可參加抽獎活動，從源頭減塑提升環保效益。

    最新活動訊息詳情，請關注環保局資源回收網（ http://recycle.epb.taichung.gov.tw/news/news_01.asp ）及台中好環保粉絲專頁（ https://www.facebook.com/recycle.tcepb ）。

    環保局呼籲攤商響應不主動提供購物用塑膠袋及併袋盛裝，也鼓勵民眾外出購物時自備攜帶購物袋。（環保局提供）

    環保局呼籲攤商響應不主動提供購物用塑膠袋及併袋盛裝，也鼓勵民眾外出購物時自備攜帶購物袋。（環保局提供）

    市場、量販店、藥局及超市等276處「二手袋循環回收站」取用，有多餘的袋子亦可捐袋回收。（環保局提供）

    市場、量販店、藥局及超市等276處「二手袋循環回收站」取用，有多餘的袋子亦可捐袋回收。（環保局提供）

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