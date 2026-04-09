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    首頁 > 生活

    香客必看！白沙屯媽祖抵北港 公車改道、接駁車資訊在這裡

    2026/04/09 13:02 記者黃淑莉／雲林報導
    苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香4月12日深夜起駕，16日抵達北港。（資料照）

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香4月12日深夜起駕，16日抵達北港。（資料照）

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香4月16日抵達北港，預估約有百萬人湧入北港，雲林縣府今（9）日公布相關交通與接駁措施，當天有130輛接駁車從上午8點到晚上10點，每10至15分鐘1班，坐滿就發車，讓香客可以輕鬆往返北港與嘉義高鐵站及火車站。

    雲林縣交通工務局交通管理科長陳怡燕表示，白沙屯媽祖北港進香今年報名人數超45萬人次，考量北港市區道路狹窄，屆時湧入大批人潮，車輛行駛不易且危險，今年交通疏導分為既有公車及接駁車2大部分。

    陳怡燕說，北港鎮內既有公車站點都在香客聚集處，經與嘉義客運、台西客運及嘉義縣公車處協調，行經市區的客運路線4月16日移至北港1911好庫文化園區停車場上下車，共有23條286班次，為免民眾找不到乘車點，沿路會有指引牌面。

    接駁服務部分，由縣府與嘉義區監理所分別規劃北港至高鐵嘉義站、北港至台鐵嘉義站2條接駁路線，16日上午8點至晚上10點提供接駁服務，每10至15分鐘1班，坐滿即發車，使用付費全票50元、半票25元，可以現金或悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證支付，接駁車上下車地點在北港家樂福華南路與民主路交叉口，沿途設有120個指引牌面。

    陳怡燕強調，接駁車共有130輛，是去年4倍，疏運量能約有3.6萬人次，請民眾多加利用大眾運輸服務，不用找停車位，也不用擔心塞在路上，相關交通管制、接駁及路況資訊可上雲林縣政府官網「2026白沙屯媽祖往北港徒步進香交通資訊專區」查詢。

    白沙屯媽祖北港進香16日抵達，雲林縣府跨局處啟動相關因應措施，讓信眾「平安來、平安回」。（記者黃淑莉攝）

    白沙屯媽祖北港進香16日抵達，雲林縣府跨局處啟動相關因應措施，讓信眾「平安來、平安回」。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣交通工務局說明相關接駁計畫。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣交通工務局說明相關接駁計畫。（記者黃淑莉攝）

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