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    首頁 > 生活

    蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父辭世 獲頒總統褒揚令

    2026/04/09 12:51 記者王峻祺／宜蘭報導
    「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父的告別彌撒，現場哀戚與榮耀交織。（記者王峻祺攝）

    「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父的告別彌撒，現場哀戚與榮耀交織。（記者王峻祺攝）

    「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父4月4日辭世，享耆壽91歲，今天舉行告別彌撒，並長眠於廣興公墓，文化部政務次長李靜慧代表總統賴清德頒發褒揚令，表彰神父為台灣留下珍貴的無形文化資產；宜蘭縣政府也頒贈褒揚狀，感懷神父將宜蘭推向國際舞台。

    李靜慧今天到北成天主堂代表總統頒贈已故神父秘克琳褒揚令，宜蘭縣代理縣長林茂盛也接續頒發褒揚狀，並由天主教靈醫會菲律賓省會長為 Fr. Evan Paul Villanueva受獎，上百名教友、賓客觀禮，舞蹈團成員還特地行跪拜禮三叩首向神父告別，現場哀戚與榮耀交織。

    褒揚令寫道，秘克琳神父一生對台灣文化、青年教育及國民外交有著卓越貢獻，曾獲頒宜蘭文化獎、國家文化資產保存獎、紫色大綬景星勳章等殊榮，對於神父辭世深感悼惜，特以褒揚其超過60年來，對台灣的無私奉獻與深遠影響。

    秘克琳於2017年以文化藝術卓越通過歸化，拿到台灣身分證，最大貢獻在於他對藝術教育的執著與推動文化外交的遠見，帶領蘭陽舞蹈團走向世界，也催生宜蘭國際童玩節。他曾說「台灣是我的故鄉」，很高興能將台灣推向國際，讓世界認識這塊我熱愛的土地、美麗的家。

    秘克琳1935年生於義大利波隆納、1964年來台，1966年創立「天主教羅東青年育樂中心」，之後改名為「天主教蘭陽青年會」，並成立「蘭陽舞蹈團」，以一甲子的實際行動，用藝術教育陪伴孩子成長，讓人們看到藝術豐富多元的價值，也在國際間建立深厚文化情誼。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛頒發褒揚狀，天主教靈醫會菲律賓省會長為 Fr. Evan Paul Villanueva受獎。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛頒發褒揚狀，天主教靈醫會菲律賓省會長為 Fr. Evan Paul Villanueva受獎。（記者王峻祺攝）

    文化部政務次長李靜慧（左）代表總統賴清德頒發褒揚令，天主教靈醫會菲律賓省會長為 Fr. Evan Paul Villanueva受獎。（記者王峻祺攝）

    文化部政務次長李靜慧（左）代表總統賴清德頒發褒揚令，天主教靈醫會菲律賓省會長為 Fr. Evan Paul Villanueva受獎。（記者王峻祺攝）

    「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父4月4日辭世，享耆壽91歲，今天舉行告別彌撒。（記者王峻祺攝）

    「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父4月4日辭世，享耆壽91歲，今天舉行告別彌撒。（記者王峻祺攝）

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