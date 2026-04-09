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    首頁 > 生活

    司法特考與調查特考取消身高限制 吸引更多優秀人才

    2026/04/09 12:47 記者林曉雲／台北報導
    考試院院會今日通過，今年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試等3項考試第一試，訂於8月8日至10日舉行。（圖由考試院提供）

    考試院院會今日通過，今年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試等3項考試第一試，訂於8月8日至10日舉行。（圖由考試院提供）

    今（2026）年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試，將於8月8日至10日舉行第一試筆試。考試院今（9）日表示，為因應時代變遷並吸引優秀人才，自今年起，司法特考與調查特考正式取消身高限制，另調查特考三等考試資訊科學組調整部分應試專業科目。

    考試院今日院會通過，3項考試筆試將於台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東6個考區同步辦理；部分類科的第2試體能測驗及口試則集中於台北考區舉行。

    此次考試預計招考名額共計1174人，其中司法特考合計994名為最大宗（三等考試設公證人等17類科組共140名、四等考試設法院書記官等6類科共778名、五等考試設錄事等2類科共76名）；調查特考三等考試設調查工作組等15組別共104名；海巡特考合計76名（三等考試設海巡行政等3科別組共41名、四等考試設海洋巡護科航海組等2科別組共30名、五等考試設海洋巡護科別5名）。

    自今年起，司法特考三等考試監獄官類科、四等考試法警、監所管理員類科及調查人員特考均取消體格檢查身高限制。考試院說明，過去部分類科須符合一定身高門檻，已全面檢討並予以刪除，改以專業能力與適任性為主要選才標準，提升考試公平性，也有助於擴大人才來源。

    此外，調查特考三等考試資訊科學組亦調整專業科目，將原「系統分析與設計」改為「作業系統及系統程式」，反映資訊領域發展趨勢，強化實務與技術能力的評量，考生報考時須特別留意。

    考試院表示，各項考試之應考資格、應試科目、成績計算與錄取方式，仍依現行考試規則辦理；體格檢查則配合新制調整，回歸職務需求與實際工作條件。

    相關報考資訊將由考選部於4月16日公告應考須知，並預訂於4月28日至5月7日開放網路報名。考試院提醒，有意投入司法、調查或海巡體系服務的考生，應及早準備並留意報名期程，以掌握報考機會。

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