海佃國小通學步道完工 319公尺「操場級」步道護學童安全

海佃國小南大門通學步道寬敞平坦，家長小孩都安心。（南市教育局供）

南市安南區海佃國小通學步道完工啟用，全面遷移並重新鋪設地磚後，步道變得寬敞平坦，宛如操場跑道，不僅提升通行品質，沿途並結合綠意景觀設計，讓孩子從家到學校一路安心順暢，也讓社區居民日常通行更加愜意。

海佃國小校長郭芳朱表示，通學步道北起郡安路5段、南接安富街，全長約319公尺，是串聯海佃國中、溪東路親子公園、育樂公園與周邊社區的重要動線。過去人行道因路燈、電桿、消防栓及電箱等設施占據空間，影響行走動線，如今經改善後的步道不僅更加平坦寬闊，沿途綠意盎然，也兼顧景觀設計，讓行走過程更具視覺美感與舒適感。

請繼續往下閱讀...

南市通學步道改善計畫，自2019年至今已獲中央核定補助改善102所學校，投入經費約13.3億元，針對學校周邊交通環境進行整體規劃與改善，除了拓寬人行道，也同步增加照明、重新繪製標線及調整交通號誌等措施，打造兼具美感與安全環境

教育局長鄭新輝指出，各校依家長接送型態、交通事故樣態及學童通行習慣，透過圍牆退縮拓寬人行道、設置標線型人行道、內部化接送區及移設障礙物等方式，全面提升通行品質，將持續盤點各校通學步道整建需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法