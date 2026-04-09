網路販售違法藥品暴增日本藥品居冠 高雄市去年重罰237.5萬元

網路販售違法藥品暴增日本藥品居冠，去年重罰237.5萬元。（高市衛生局提供）

有民眾旅遊購買藥品回國後上網轉賣，高雄市衛生局今（9）日公布去年查緝結果，多達85件網路違法販售藥品，裁罰金額237萬5千元，其中近3分之1產地來自日本，最常見的有腸胃藥、止痛藥、祛痘膏等。

被稽查到的民眾多辯稱，購入後用不完才網路轉售，因觸藥事法規定，被裁處3萬至200萬元罰鍰，最重還可能被送法辦，面臨10年以下有期徒刑，並得併科1億元以下罰金。

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衛生局指出，去年度查獲85件網路違法販售藥品案，裁處金額達237萬5千元，其中以民眾赴日旅遊採購腸胃藥、止痛藥及祛痘膏等，共計25件居多，其次中國產的硫磺軟膏、艾草貼、吸油貼、印度神油，聲稱抗菌、減重、壯陽等療效，共計20件。

此外，還曾查獲美國產的Q10、維生素D3，及泰國產的壯陽藥、止痛藥等，還有多件台灣的酸痛貼布、感冒藥丸及消炎止痛錠劑，因不具藥商身分，也未領有許可證而觸法。

衛生局強調，這些藥品即便民眾能在國外藥妝店自由購買，並依衛生福利部公告品項及規定數量攜帶入境，惟僅限自用。藥品不是一般商品，不可隨意販售，《藥事法》即規定需經衛福部申請核准後才可合法販售藥品，未經核准輸入即屬「禁藥」，代購禁藥及販售者，依法移送檢調偵辦，請民眾勿以身試法。

衛生局呼籲，民眾請勿販售或購買不法藥品，如有選購需求，請向藥局或領有販賣業藥商許可執照的藥商，購買領有藥品許可證的合法藥品，用藥品質才有保障。

此外，落實「生病找醫師、用藥找藥師」的正確觀念，疾病問題尋求醫師診治，藥物問題則諮詢藥師，堅持不信、不聽、不買、不吃、不推薦的「五不」原則，勿貪圖便利在網路上交易來路不明的藥物，以維護全家人的健康安全。

網路販售違法藥品暴增日本藥品居冠。（高市衛生局提供）

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