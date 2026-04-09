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    首頁 > 生活

    游淑慧憂容積被京華城打包出售 北市府：5月底會有處置

    2026/04/09 12:36 記者何玉華／台北報導
    中石化將出售京華廣場土地。（資料照）

    中石化將出售京華廣場土地。（資料照）

    中石化擬出售京華城土地，國民黨籍議員游淑慧表示，京華城土地的容積總計達840%，市府應清楚說明細部計畫及與鼎越所簽的協議書是否仍有效，避免「爭議容積」被包裹在土地交易中，讓問題更加複雜化。台北市都發局表示，將等取得判決書及召開調查小組會議認定後，預計5月底會有相應的處置作為。

    游淑慧指出，《臺北市松山區西松段三小段156地號細部計畫案》明確規範京華城土地容積總計達840%，這份細部計畫目前是否仍屬有效？若新地主接手，是否能依此進行開發規劃？此外，市府與鼎越開發曾簽署容積獎勵交換條件的協議書，協議書第八條規定，若土地轉讓予第三人，第三人得與市政府簽訂相同的權利義務條件。這份協議書目前是否依然存在且有效？

    都發局表示，京華城容積案經法院在今年3月26日一審判決，市府已組成府級調查小組，就細部計畫效力依行政程序法第39條展開行政程序，等取得判決書及召開調查小組會議認定後，預計5月底會有相應之處置作為。而都市計畫經前開調查程序後倘撤銷則協議書隨即併同失效，無繼受問題。

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