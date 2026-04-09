台灣第一！農業部林保署助苗栗賽夏林業合作社 成FSC認證團體

賽夏林業合作社成為台灣第1個FSC驗證團體。（記者楊媛婷攝）

繼我國國有林區2024年全區逾156萬公頃獲國際公認最難取得的森林驗證「FSC」後，農業部林保署長期輔導的賽夏族林業合作社成為我國第一個取得FSC團體會員資格的林業團體，林保署署長林華慶今（9日）表示，這代表和原民共管山林的成果，也成為世界的借鏡。

過去台灣山林政策都由政府強力主管，和原民傳統領域多有衝突，隨農業部推動和原民共管山林政策，並於2018年和苗栗南庄賽夏族合作，透過雙方高度互信，一改當地山林面貌，林華慶表示，過去該區是盜伐的重災區，在雙方開始合作後，就能了解到是在地部落的社會經濟問題，但透過推動林下經濟，並推動生態旅遊，並協助族人撫育經營人工林，讓當地部落經濟可以自立，更導入更多原族維護生態的智慧，讓當地成為營造人工林的最佳典範。

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林保署表示，FSC對南庄賽夏部落有高度肯定，也認為對於原民權力的維護、在地治理、永續發展等都非常值得其他國家借鏡，也鼓勵加入FSC團體會員，隨受理審查後，成功進入會員遍布世界90個國家、國際影響力最大的森林驗證組織，未來將可參與國際森林永續經營的決策與議論討論，發揮台灣影響力。

林華慶表示，未來將透過賽夏族林業合作社的經驗進一步推廣到其他部落，讓台灣部落與林業都能永續經營。

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