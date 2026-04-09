新北十三行博物館考古生活節 「山海生存挑戰賽」即起報名

「2026新北考古季」山海生存挑戰賽即日起開放報名。（新北市十三行博物館提供）

新北市十三行遺址出土狩獵工具與大量魚獸骨，市立十三行博物館長羅珮瑄表示，這印證先民「靠山吃山、靠海吃海」的生存智慧，為讓大眾親身體驗原汁原味的史前日常，「新北考古季─考古生活節」於4月25日推出熱血沸騰的「山海生存挑戰賽」，透過模擬先民採集與狩獵競技，號召各路好手組隊用腦力與體力爭奪「最強考古生存者」美譽，活動即日起至16日開放線上報名，限額10組，賽事採4人組隊（成員須滿8歲且含1名成人）。

羅珮瑄說，新北考古季系列活動自3月至5月串聯起「知識啟航」、「國際交流」、「永續生活」的史前盛會，主活動「新北考古生活節」將於4月25日至26日在新北考古公園登場，現場規劃體驗、市集、展演3大主題區，邀請國內與日本、南韓、印尼及越南等國內外考古博物館與專業機構，聯手推出超過40攤「海洋」主題限定體驗。

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此外，羅珮瑄表示，「山海生存挑戰賽」也將於4月25日開戰；參賽隊伍需在限時內輪番上陣，透過模擬神射狩獵、盲測摸索海洋珍寶、雙人負重穿越障礙以及精準撒網捕魚等四大關卡，全方位展現史前先民強大的生存技能與爆發力，冠軍可獲得八里唯一國際星級飯店「八里福朋喜來登酒店」雅致客房雙人住宿券2張，亞軍可獲該酒店俱樂部設施使用券，季軍獲得考古咖啡廳「13 CAFÉ」提供的「人面陶罐素炒飯套餐」。

十三行博物館指出，盼藉由這次活動打破博物館的靜態框架，將史前知識轉化為刺激的「山海生存挑戰賽」，讓參與者親身驗證先民強韌的生存智慧與生命力；「山海生存挑戰賽」於4月9日至16日開放線上報名，限額10組，詳細資訊可上新北考古季活動官網或十三行博物館粉專查詢。

「2026新北考古季」山海生存挑戰賽即日起開放報名。（新北市十三行博物館提供）

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