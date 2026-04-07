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    首頁 > 生活

    春雨不給力 嘉義仁義潭與蘭潭水庫進帳有限難解旱象

    2026/04/07 13:42 記者蔡宗勳／嘉義報導
    仁義潭水庫出現青青草原的景象。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫出現青青草原的景象。（記者蔡宗勳攝）

    這波鋒面雖為嘉義地區帶來較大的降雨，但供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭與蘭潭水庫，蓄水量幾乎沒有什麼變動，今天上午的合計蓄水量比4月3日還少了15萬噸，如果以4天出水量加上蒸發量約40萬噸推算，這波春雨只有進帳25萬噸，對水情助益並不大。

    根據水利署統計資料，仁義潭4月3日的蓄水量為697萬噸，蘭潭為335萬噸，合計1032萬噸，今4月7日仁義潭蓄水量695萬噸，蘭潭322萬噸，合計1017萬噸，減少15萬噸。目前自來水公司控制兩水庫每日出水量在9萬噸以內，加上近期高溫炎熱、蒸發量大，因而推估這波鋒面僅為兩水庫帶來約25萬噸的進水。

    面對久旱不雨的嚴峻水情，水利署早已啟動跨區調度，從台南曾文、烏山頭水庫及雲林湖山水庫支援嘉義供水，並進一步要求自來水公司管控仁義潭與蘭潭每日出水量9萬噸以下，以延長兩座水庫使用時間。

    由於這波春雨對兩座水庫蓄水幫助真的很無感，如果今明兩天雨量又不夠，估計再過兩天就會跌破千萬噸大關，即便尚未調整水情燈號，嘉義鄉親看到水庫草原浮現，挖土機也進場清淤的景象，仍感受到水荒將至的壓迫感。

    仁義潭水庫已有挖土機進場清淤。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫已有挖土機進場清淤。（記者蔡宗勳攝）

    這波春雨，仁義潭水庫進水未明顯增加。（記者蔡宗勳攝）

    這波春雨，仁義潭水庫進水未明顯增加。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭水庫4月3日的蓄水情形。（記者蔡宗勳翻攝）

    仁義潭水庫4月3日的蓄水情形。（記者蔡宗勳翻攝）

    仁義潭水庫4月7日的蓄水情形。（記者蔡宗勳翻攝）

    仁義潭水庫4月7日的蓄水情形。（記者蔡宗勳翻攝）

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