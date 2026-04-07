台科大與台大團隊開發無線感測瓶 實現即時水質監控

台科大教授朱瑾（左）、團隊成員之一博士生Helmi Son Haji（右）與台大教授林宗宏團隊，共同開發出「自供電水質監測平台」，可在不依賴外部電源的情況下，同步完成重金屬、細菌偵測與水質淨化。（圖由台科大提供）

乾淨的水是生活基本需求，但在工業與都市發展下，水中重金屬與細菌污染問題日益嚴重。國立台灣科技大學材料系教授朱瑾團隊與台灣大學醫工系教授林宗宏團隊，共同開發出「自供電水質監測平台」，一種「不用插電」就能檢測、甚至初步淨化水質的新技術，為未來智慧水資源管理帶來新可能，研究成果已成功登上國際期刊「Advanced Functional Materials」。

研究團隊開發的技術核心為「液固摩擦奈米感測器」，其原理可以用生活經驗理解，當水滴在特殊材料表面滾動時，會產生微小電力，就像摩擦會產生靜電一樣。研究團隊利用這種現象，把水滴本身變成「發電來源」，讓整個系統不需要外接電源，就能運作。

請繼續往下閱讀...

研究團隊說明，以奈米等級的金屬管結構作為材料核心，當水滴在上面移動時，就會產生電能，進而驅動感測系統，這種方式不但節能，也讓設備可以在沒有電力的環境中使用，例如偏鄉或災害現場。

更特別的是，這個系統不只是「檢測」，還能「處理」，透過不同感測晶片，它可以快速辨識水中的重金屬，例如鉛、汞、鉻，也能偵測常見細菌，如大腸桿菌與金黃色葡萄球菌，反應時間甚至只需約20毫秒，比傳統方式更快速。

研究團隊也表示，在淨化功能上，於材料表面加入特殊塗層，能在溫差條件下產生具有殺菌效果的活性物質，實驗顯示對大腸桿菌的殺菌率可達97%，對金黃色葡萄球菌約95%，同時也能將有毒的六價鉻轉化為較安全的形式，達到「檢測與淨化同步進行」的效果。

為了實際應用，團隊將這項技術整合成「無線感測瓶」，使用者只需滴入水樣，系統就能立即完成檢測並進行初步處理，數據還能傳送到雲端平台，形成即時監測網絡，未來可應用於河川污染監測、工業廢水檢測、偏鄉飲水安全或災害應變等場景。

研究團隊也指出，現實水質成分複雜，未來將進一步強化感測器的耐用性與防污染設

計，並透過模組化方式，讓系統可依需求更換不同檢測功能。這項跨校合作成果，結合材料科學與生醫感測技術，讓「水自己發電、自己檢測、自己消毒」成為可能，也為未來智慧環境監測提供一條更節能、即時且具永續性的解決路徑。

研究團隊製作「無線感測瓶」裝置及APP，使用者只需將水樣滴入裝置中，系統便可同時完成發電及污染物感測，相關數據還能透過無線傳輸到系統平台，建立智慧化的水質監測網絡。（圖由台科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法