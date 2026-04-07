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    首頁 > 生活

    歐洲旅遊注意！EES出入境系統4/10全面啟用

    2026/04/07 13:32 記者黃靖媗／台北報導
    歐洲「入/出境系統」（EES）已自2025年10月12日起逐步實施，外交部歐洲司長黃鈞耀今（7）日表示，系統訂於2026年4月10日全面啟用，呼籲國人預留通關或轉機所需時間，並密切關注歐盟及申根區國家的官方網站最新公告。（資料照）

    歐洲「入/出境系統」（EES）已自2025年10月12日起逐步實施，外交部歐洲司長黃鈞耀今（7）日表示，系統訂於2026年4月10日全面啟用，呼籲國人預留通關或轉機所需時間，並密切關注歐盟及申根區國家的官方網站最新公告。（資料照）

    歐洲「入/出境系統」（EES）已自2025年10月12日起逐步實施，外交部歐洲司長黃鈞耀今（7）日表示，系統訂於2026年4月10日全面啟用，呼籲國人預留通關或轉機所需時間，並密切關注歐盟及申根區國家的官方網站最新公告。

    黃鈞耀今日於外交部例行記者會說明，依據歐盟執委會公告，EES已自2025年10月12日起逐步實施，訂於2026年4月10日全面啟用，建議國人預留入出申根區各國通關或轉機所需時間，以保障自身權益，並於行前密注歐盟及申根區國家的官方網站最新公告，及時掌握最新規定及旅遊須知。

    黃鈞耀指出，EES的目的在於以電子化方式，強化歐盟邊境管理，EES自動查驗系統將於旅客首次入境時，收錄指紋及臉部照片等生物辨識資料。

    黃鈞耀表示，目前提供我出入境e-Gate待遇的歐洲國家，共有捷克、義大利及德國3國，其中義大利與德國在EES啟用後，首次入境須登錄指紋及臉部等生物辨識資料，才能使用e-Gate，捷克則因系統介接問題，短期內將對非歐盟國家包含台灣在內，暫停開放e-Gate通關。相關詳情及因應措施，建議國人行前洽詢相關國家駐台機構瞭解。

    奧地利打工度假名額 10日起增至每年100名

    另一方面，黃鈞耀也說明，台灣與奧地利為進一步促進兩國青年交流，雙方同意基於對等互惠原則，自本月10日起將台奧青年度假打工計畫每年的名額，由目前的75名增加至100名。我國18歲至30歲青年可向奧地利台北辦事處申請停留期限1年的度假打工簽證。相關資訊可參考外交部「臺灣青年FUN眼世界」網站。

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