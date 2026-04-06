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    首頁 > 生活

    4歲童遭母「丟包」車行6天 議員批處理慢 苗縣府：已緊急安置

    2026/04/06 22:55 記者蔡政珉／苗栗報導
    議員稱女童遭丟包車行6天，苗縣府社會處已緊急安置。示意圖。（資料照）

    議員稱女童遭丟包車行6天，苗縣府社會處已緊急安置。示意圖。（資料照）

    苗栗縣議員陳光軒今天於臉書（FB）PO文稱，他昨天深夜接獲陳情，指一名4歲女童遭母親丟包在白牌車行6天，並稱他今早7點多就聯絡縣府社會處處長處理此案，但直到今天下午得到的答案是「持續聯絡家屬中、白牌車司機有承諾會好好照顧小孩」。

    苗栗縣政府社會處長張國棟今天晚上回應，得知訊息後當下立刻派員前往女童所在處，當時女童在母親友人家中，社會處也趕緊要到女童母親與其他親屬聯繫方式，但一開始聯絡不上，出於女童安全考量先帶回安置。

    張國棟說，後來聯繫到女童其他親屬，但無法得到是否前來接回女童或何時前往接走女童的確切答覆；之後經過多次聯繫，社會處於今天下午聯絡上女童母親，女童母親則說因近來連假工作較多，無暇分身才會將女童先託給朋友照顧。

    張國棟指出，因女童母親經濟狀況還算穩定，社會處會建議是否接受媒合專業保母、於上班時照顧小孩；若女童母親不接受此方案，出於保障女童人身安全等考量，後續將會由社會處進行安置。

    至於陳光軒批評，張國棟說，可能是議員擔憂女童安全，但社會處員工今天一直不停聯繫女童家屬，可能時間上有認知錯誤。

    張國棟也表示，目前先以安置女童為主，後續將持續釐清此案例狀況。

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    女童疑遭丟包車行照顧 苗縣府緊急安置

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