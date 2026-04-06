為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春捲患者檢出沙門氏菌 醫：雞蛋清潔加熱要完全

    2026/04/06 22:48 中央社
    高雄市春捲疑食物中毒案。醫師指出，可能與雞蛋清潔、加熱不完全有關。（資料照，記者陳冠備攝）

    高雄市春捲疑食物中毒案。醫師指出，可能與雞蛋清潔、加熱不完全有關。（資料照，記者陳冠備攝）

    高雄市春捲疑食物中毒案，市府衛生局今天表示患者初步驗出沙門氏菌陽性。醫師指出，感染沙門氏菌常見發燒、脫水症狀，免疫力差恐造成敗血症；可能與雞蛋清潔、加熱不完全有關。

    高雄市政府衛生局今天傍晚表示，苓雅區正義市場春捲攤疑似食品中毒案件，截至今天下午4時止，累計已有140人就醫，並已有12名患者初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。

    根據衛生福利部食品藥物管理署資料，沙門氏菌廣泛存於動物界，主要中毒原因為食用受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品，或豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品。

    食藥署資料指出，沙門氏菌並不耐熱，於60℃加熱20分鐘即可殺滅，不過仍為食品中毒事件常見病原，在世界各地是食品中毒事件的首要或次要原因。歐盟地區在2018年引起沙門氏桿菌感染的主要原因，就是食用「雞蛋與蛋製品」。

    台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌今天接受媒體說明，一般來說，洗選蛋較不會有沙門氏菌汙染問題，通常是散裝蛋較容易發生，若未清洗乾淨，或烹調過程加熱不完全，加上適逢清明節賣得量多，一旦發生污染，就可能造成較大規模食物中毒事件。不過詳細事發原因，仍需相關單位進一步釐清。

    誤食沙門氏菌，約在4到48小時內會發病。楊振昌說，主要症狀為下痢、腹痛、噁心、嘔吐，並可能造成發燒、脫水等情況，治療以支持性療法為主；不過若為小孩子、年長者或免疫低下者吃下，嚴重恐造成菌血症，須使用抗生素治療。

    近日各地天氣逐漸回暖，楊振昌提醒，食物要在買回來或烹調完就盡快吃完，烹調完成後，勿於室溫放置超過2小時，否則容易造成細菌繁殖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播