女童疑遭丟包車行照顧 苗縣府緊急安置

民進黨籍苗栗縣議員陳光軒接獲陳情案，1名4歲女童疑遭母親丟包到車行，由司機輪流照顧6天。（示意圖）

民進黨籍苗栗縣議員陳光軒接獲陳情案，1名4歲女童疑遭母親丟包到車行，由司機輪流照顧6天，車行無辜也存在照顧風險疑慮；苗栗縣政府社會處表示，晚間已將女童緊急安置。

陳光軒透過臉書發文指出，昨天深夜接獲這起陳情案，女童6天以來要輪流不認識的大人一起生活，而且因為是車行，司機們只要有工作，小朋友就是一個人被放在車行或在司機家中，年僅4歲的女童，「她能自己照顧自己嗎」。

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陳光軒指出，車行本就沒有義務幫人家帶小孩，今天一早他聯絡縣府，社工到照顧小朋友的司機家中訪查，始終無法讓不負責任的母親出來面對。

陳光軒說，儘管司機說會好好照顧小孩，但一個下午過去，帶小朋友的司機早已是上班時間，質疑縣府「把司機當作慈善機構」、「真放心把責任全押在他身上？」如果女童發生什麼意外或不幸，苗栗縣政府難辭其咎。

社會處晚間表示，經社工員查訪，女童母親在夜店上班，平日委託車行接送女童到幼兒園上下課，因連假期間工作忙碌，幼兒園沒開，於是將孩子託給車行朋友照顧。

社會處指出，原本希望能找到其他適當親屬照顧女童，但溝通許久未獲答覆，在其他親屬無法出面的情況下，考量女童仍有可能被獨留家中，晚間緊急安置女童，女童母親也同意，未來將建議並媒合由全日型保母資源介入協助女童的照顧支持方案。

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