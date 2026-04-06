桃園鐵路地下化！內壢站臨時棧橋將封閉 旅客得多花5至8分鐘

內壢站公告從4月1日起，後站連接第3月台臨時棧橋將封閉進行拆除。（取材臉書粉專內壢大小事）

內壢車站全新跨站天橋（圖中淡藍色處）將於12月20日啟用，上方白色彎曲處為現有跨站天橋。（記者李容萍攝）

交通部鐵道局預計本月25日、26日進行內壢車站第一階段臨時軌切換。（記者李容萍攝）

桃園鐵路地下化持續推進，其中日運量近2萬人次的內壢車站整體工程分兩階段切換，預計耗時8年、於2033年完工啟用。交通部鐵道局預計本月25日、跨26日進行第一階段臨時軌切換，軌道將從現有位置改至後站方向，屆時所有列車將改由第3月台上下車，並拆除原有第1、2月台後展開北側連續壁與隧道結構施作，逐步完成地下化工程。

配合臨時軌新設工程，內壢站公告從今年4月1日起，後站連接第3月台臨時棧橋將封閉進行拆除，由後站（莊敬路）前往第3月台及後站出站旅客，請改走新設天橋，造成不便敬請見諒。

有民眾在社群平台PO文表示，「因應內壢火車站舊通道將關閉，日前走一趟去年底新啟用的新跨站天橋路線，結果發現需要多抓5至8分鐘爬上爬下（含喘的時間），且遇上下班時間可能人會更多一點，提醒其他旅客要自行評估多預留時間，以免在月台含淚跟火車說掰掰」，其他網友也留言「翻山越嶺，千山萬水，終於找到第2月台，但北上的列車也跑了」。

居住內壢後站的桃園市議員謝美英抨擊，內壢車站配合軌道工程調整動線，民眾反映「新的動線根本是來鬧的」，對後站旅客非常不方便，民眾指出從後站走到前站，得先上樓梯再下樓梯，然後再上樓梯走到第3月台再下樓梯，如果帶著行李搭車，會很抓狂，直指「這是無腦動線」！

謝美英認為，新的動線會比原來多花5到8分鐘，通勤時間會變長，她提醒乘車民眾一定要提早出門，並針對工程過渡期造成的不便，要求市政府密切與台鐵局溝通減少民怨，同時也要留意4月26日臨時軌切換之後，所有旅客齊聚第2月台乘車，屆時可能造成的混亂，加強指引疏導與月台安全防護。

對此，台鐵公司說明，近期內壢站動線調整是為配合鐵道局主辦桃園鐵路地下化工程第2階段工程施作，辦理臨時軌道切換作業需要，即日起至2028年9月進行階段性動線調整措施，為嚮導旅客依照新動線進出站，已設置新的指標標示，並於尖峰時段加派引導人員旅客順利進出站。後續將視實際運作情況，持續改善標示清晰度及人力配置，以提升旅客通行效率。

從內壢後站通行新跨站天橋沿線預估多抓5至8分鐘爬上爬下。（記者李容萍攝）

從內壢後站通行新跨站天橋沿線預估多抓5至8分鐘爬上爬下。（記者李容萍攝）

從內壢後站通行新跨站天橋沿線預估多抓5至8分鐘爬上爬下。（記者李容萍攝）

從內壢後站通行新跨站天橋沿線預估多抓5至8分鐘爬上爬下。（記者李容萍攝）

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