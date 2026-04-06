收假日北返 13省道、快速道路地雷路段曝光

連假疏運措施及路況資訊可下載App觀看最新路況。（圖由公路局提供）

今天是清明節連假最後1天，交通部公路局表示，今天收假將湧現返回工作地的車潮，預估13處易壅塞路段包含：快速公路銜接國道路段、主要城際道路、觀光風景區，建議用路人出發前利用幸福公路App查詢周邊交通狀況，避開壅塞的路段及時段。

公路局表示，昨天（5日）是清明節，多處鄰近墓園或寶塔路段有掃墓祭祖車潮出現，另部分省道路段則有車多情形，包含北部台62線瑪陵隧道路段、台2線大武崙路段及萬里路段、中部台61線大山至玄寶大橋、伸港至中彰大橋路段、台74線草湖至霧峰路段及成功至快官路段、南部台19線北港路段、台86線關廟及仁德路段、台88線鳳山至五甲系統路段，以及東部台9線南澳至蘇澳、礁溪至國5路段等。

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公路局指出，昨天西部國道客運共計行駛5409班次，疏運10萬9071人；東部國道客運路線共計行駛1592班次，疏運3萬3081人。

公路局續指，今天收假將湧現返回工作地的車潮，預估易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段：台65線銜接國道3號土城交流道路段、台64線銜接國道3號中和交流道路段、台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段、台86線仁德系統交流道路段、台88線鳳山至五甲西向路段。

另外，主要城際道路，包括：台61線香山至鳳鼻及中彰大橋北向路段、台9線蘇花路廊及南迴公路北向路段、台1線水底寮至楓港北向路段；觀光風景區如台2線萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段等也容易壅塞，建議用路人出發前利用幸福公路App查詢周邊交通狀況，避開壅塞的路段及時段。

在國道部分，交通部高速公路局預判，今天上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發、中部地區於12時前出發，國5北向用路人於9時前出發。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局也協調客運業者籌備充足運能及視人潮機動增班，並落實人員與車輛安全整備；連假推出國道客運6折優惠措施，若為TPASS 2.0會員，當月搭乘2～3次再享15%回饋金，4次以上再享30%回饋金，優惠疊加後，最高可享42折，民眾可多加使用。

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