民主實踐與跨文化溝通 助力貝里斯大使梅凱瑟外交之路

在政大學習的民主實踐與跨文化溝通，助力貝里斯大使梅凱瑟的外交之路。（記者林曉雲翻攝政大官網）

從校園走向國際舞台，民主素養與跨文化溝通能力，往往成為關鍵養分。國立政治大學校友、現任貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）回憶在政大求學經驗時指出，在多元文化環境中學習「讓不同聲音被聽見」，正是她外交生涯的重要基礎。

政大近日發布梅凱瑟的校友專訪，梅凱瑟表示，自己將商業管理訓練帶入外交工作，以策略規劃與目標管理推動雙邊合作，並積極促進台灣與貝里斯在經貿與氣候議題上的合作。她認為，當民眾在日常生活中感受到兩國交流成果，例如餐桌上的產品或文化交流，就是外交最具體的展現。

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梅凱瑟20年前以國際學生身分就讀政大IMBA，當時穿梭在指南山與貓空之間的學習生活，成為她對台灣最初的記憶。她回憶，政大校園不僅提供專業知識，更是一個能夠自在討論與交流的空間，特別是在學生自治組織中，她學習以民主方式進行溝通與決策，確保來自不同國家的同學都能表達意見。

她指出，這段經驗讓她體會到，民主不只是制度，而是一種需要在日常中練習的能力，在擔任學生會成員期間，她學會如何在多元文化背景中尋求共識，這樣的能力在後來的外交工作中發揮關鍵作用。

除了民主經驗，梅凱瑟也對政大的學術環境印象深刻。她表示，政大不僅關注在地議題，也具備國際視野，能夠開放討論氣候變遷、國家安全等複雜議題，培養學生面對全球挑戰的能力。她認為，這樣的教育養成，讓學生在未來進入國際場域時，更具備解決問題的能力。

重返台灣擔任大使後，梅凱瑟發現在許多外交場合中都會遇見政大校友，無論是國際學生或台灣外交人員，彼此因相似的學習背景，更容易建立信任與合作關係。她形容，這種「共同語言」能快速拉近距離，促進實質交流。她也鼓勵年輕學子勇於突破框架，大膽追求夢想，特別是女性更應勇敢跨越限制，成為改變世界的力量。這段跨越20年的政大情緣，也讓她在外交工作中，多了一份對台灣的深厚情感。

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