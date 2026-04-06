8縣市大雨特報 吳德榮：今雨區漸縮小、明鋒面再襲迎雷雨

今鋒面將北退至北部海面，雲系掠過中部以北，有局部陣雨或雷雨，降雨範圍逐漸向北縮小，今晚北部才漸脫離。（資料照）

今（6日）晨中部以北已有明顯降雨，氣象署已經針對台中以北8縣市發布大雨特報，白天降雨範圍逐漸向北縮小，不過明（7日）鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，要到週三（8日）才會緩和。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今鋒面將北退至北部海面，雲系掠過中部以北，有局部陣雨或雷雨，雨勢較大，南部亦有局部短暫陣雨的機率。降雨範圍逐漸向北縮小，今晚北部才漸脫離。白天北、中舒適、南偏熱，各地區氣溫如下：北部19至26度、中部22至29度、南部21至33度、東部20至31度。

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明鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，有雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，南部地區亦偶有局部短降雨；北台轉涼。週三鋒面減弱，局部短暫降雨逐漸停歇，各地好轉、氣溫升，白天偏熱。

預估週四至下週三（9至15日），鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」，慎防連日高溫、要注意防囇。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。另外在關島東南方有「熱帶擾動」發展，但不會影響台灣。

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