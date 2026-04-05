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    超旺盛對流曝！ 西段鋒面今晚北抬 鄭明典示警：雨季最要提防這雲系

    2026/04/05 17:09 即時新聞／綜合報導
    鋒面斷成兩截，西段鋒面對流發展旺盛，鄭明典提醒雨季最需防範的雲系。（圖擷自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

    鋒面斷成兩截，西段鋒面對流發展旺盛，鄭明典提醒雨季最需防範的雲系。（圖擷自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

    昨（4日）為全台帶來大雨的鋒面斷成兩截，在鋒面斷裂減弱的情況下，台灣各地今（5日）陸續放晴，不過西段鋒面將逐漸北抬，預估會有水氣再接近，鄭明典也提醒，西段鋒面這樣的雲系最需要堤防。

    臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO圖指出，昨天帶來大雨的鋒面斷開分成兩段，一段持續東移，另一段停滯在南海北部，今天台灣正好處於短暫空檔，各地陸續放晴，氣溫進一步上升。

    西段鋒面預估今晚至明（6日）上午逐漸北抬至中國華南上空，預估會有一波水氣通過台灣海峽，屆時西部地區、澎金馬均有下雨機會，尤其澎金馬、西部沿海有間歇大雨，提醒民眾注意天氣的變化。

    前氣象局（署）長鄭明典也針對南海北部的西段鋒面表示，在雨季中，最需要堤防的就是這樣的雲系在台灣上空發展；鄭明典指出，這是很典型的緩慢移動中尺度對流系統，紫色雲頂代表對流強，而移動緩慢影響時間就長，很容易致災，所幸出現在現在這個位置，通常對台灣還不會有直接影響。

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