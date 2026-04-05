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    首頁 > 生活

    連假有感降雨 曾文、南化水情不無小補

    2026/04/05 17:18 記者吳俊鋒／台南報導
    曾文水庫上游連假降雨，預估進水約300萬噸，挹注水情。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫上游連假降雨，預估進水約300萬噸，挹注水情。（記者吳俊鋒攝）

    清明連假鋒面來襲，曾文、南化等重要水庫的集水區都出現「有感降雨」，水利署南區水資源分署估算，合計帶來約390萬噸的入流量，水情不無小補。

    今早開始，烏雲漸散，太陽露臉，重回炎熱天氣，南水分署統計，從昨日凌晨0點開始，國內規模最大的曾文水庫，上游30小時的累積降雨為44.1毫米，預估進水約300萬噸；供應民生用水的南化水庫，上游30小時的累積降雨為55.4毫米，預估進水約90萬噸。

    曾文水庫仍持續透過曾文南化聯通管單日輸水20萬立方米到南化淨水場，而高雄清水北送的調度作業也在今天上午恢復每天5萬立方米，目前台南供水正常。

    北送清水的支援會視高雄地區需求以及高屏溪流量而機動調整，努力穩定供水；南水分署也籲請民眾持續養成節約用水的習慣，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

    南水分署觀測，截至今天下午5點，曾文水庫的水位標高為203.55公尺，蓄水率22.18％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾1.59億立方米；至於南化水庫，水位標高168.14公尺，有效蓄水量3575萬立方米，蓄水率41.95％。

    南化水庫上游降雨，預估進水約90萬噸。（記者吳俊鋒攝）

    南化水庫上游降雨，預估進水約90萬噸。（記者吳俊鋒攝）

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