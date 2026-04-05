嚴防囤積哄抬 宜蘭地檢署訪查55處塑膠袋供應鏈

宜蘭地檢署在清明連假期間訪查轄內塑膠袋供應鏈，嚴防民生物資囤積哄抬。（圖由宜蘭地檢署提供）

受到中東戰火波及，國內屢屢傳出塑膠袋缺貨又漲價，宜蘭地檢署在清明連假期間訪查轄內塑膠袋生產工廠、中盤批發商、零售商等供應鏈，目前訪查55處，嚴防民生物資囤積哄抬。

宜蘭地檢署指出，宜檢昨天接獲基隆地檢署情資，直指宜蘭縣生產商疑有囤積塑膠袋及漲價出售，檢察長王柏敦指派主任檢察官陳怡龍，今天（5日）會同宜蘭縣警局、宜蘭縣調站、宜蘭縣政府工旅處及消保官，前往轄內塑膠袋生產工廠，了解塑膠袋原物料供應及產製品銷售流向，追查是否有供貨異常或漲價出售情形。

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宜檢率領的工作團隊迄今訪查供應鏈55處，根據歷次訪查資訊比對分析，宜蘭縣塑膠袋零售供應管道正常，販售價格維持平穩，並無搶購重要民生必需品、塑膠製品現象。

王柏敦強調，民生物資穩定是社會安定的基礎，對於任何藉機囤積或哄抬價格，影響民生物價不法行為，宜檢秉持從嚴從速原則偵辦，民眾如發現有異常漲價、囤貨具體線索，可撥打反囤積與哄抬物價檢舉專線電話0800-007007，共同維護市場秩序與民生物價穩定。

宜檢團隊迄今共訪查供應鏈55處。（圖由宜蘭地檢署提供）

宜檢團隊到銷售端訪查有無囤積垃圾袋或哄抬行為。（圖由宜蘭地檢署提供）

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