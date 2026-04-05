七強較勁全國創意宋江陣 「鳳武薪傳—西螺鳳山館」蟬聯冠軍

「鳳武薪傳-鳳山西螺館」蟬聯全國創意宋江陣頭大賽冠軍。（觀光局提供）

2026全國創意宋江陣頭大賽決賽在內門紫竹寺熱血登場，初賽脫穎而出的7支隊伍經過一整天激烈競技，最終由「鳳武薪傳—西螺鳳山館」蟬聯冠軍。

高市觀光局說明，亞軍與季軍分別為「國立台南大學」及「宗興武藝」，優勝獎為「龍華科技大學」與「豫章武藝-武藝陣」，佳作獎「實踐大學高雄校區宋江陣」、「敬天愛人護鄉里」，特別獎項則由「龍華科技大學」獲得觀音佛祖獎，「豫章武藝-武藝陣」獲高市議會議長獎。

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觀光局長高閔琳向所有辛勤指導的教練群致上最熱烈的掌聲與敬意，並頒發「十年評審」獎座給評審長鄭安寶及副評審長許振榮，感謝兩位評審長期貢獻。

鄭安寶、許振榮共同代表評審團講評決賽7隊表現，今年入圍隊伍特色鮮明多元，每一隊的實力均較往年精進，前兩名隊伍將宋江陣精神融入舞蹈、音樂和劇情，媲美完整的劇場演出，讓「全國創意宋江陣頭大賽」朝向精緻表演與多元文化的交流邁進。

觀光局補充，2026高雄內門宋江陣系列活動，4月5日「羅漢門迎佛祖」是為繞境最後一天，晚間還有內門紫竹寺煙火秀，歡迎民眾把握連假最後2日，順遊東高雄內門野森動物學校、旗山、美濃、六龜等東高雄景點，相關資訊可至「高雄內門宋江陣」粉絲專頁或「高雄旅遊網」查詢。

「全國創意宋江陣頭大賽」決賽精彩，吸引大批民眾到場助陣。（觀光局提供）

觀光局長高閔琳頒發「十年評審」獎座，感謝評審的貢獻。（觀光局提供）

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