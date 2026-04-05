竹縣新埔雙堂屋 千餘人今天返鄉祭祖

新竹縣新埔雙堂屋千人祭祖盛況，從派下子孫排隊領餐食就可見一斑。（記者黃美珠攝）

昨天還傾盆大雨，今天清明節卻晴空萬里，新竹縣新埔鎮上枋寮雙堂屋派下子孫1500多人，在老天爺一掃陰霾下，今天早上9點不到就陸續趕回「瑞閣園」，大手牽小手一起「掛紙」。

雙堂屋劉家長房劉延轉子裔、祭祀公業劉學悟管理會管理人劉昌鈞說，今年是脫離COVID-19疫情後，派下宗親謹遵祖制，首度不再分流掃墓的一年，光是餐食就準備了1550份，其中50份是素食。

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新埔雙堂屋派下子孫一向都在清明節當天掃墓，派下宗親從海內外四面八方趕回，千人祭祖的盛況很早就知名於外，每次祭祖現場猶如另外一個小市集，很多攤商都會到場賺一筆。

劉昌鈞說，他們的來台祖「瑞閣婆」在那個交通不便、男女不平權的年代，隻身帶著4個兒子來台是件相當不容易的事，而他是長子劉延轉的血脈。

資料顯示，字「學悟」的劉延轉仿照原鄉住屋形式興建四合院，且因人丁旺盛而有前、後堂之分，也就是現在的縣定古蹟「劉氏雙堂屋」。

劉家後人為了紀念來台開基祖，用劉延轉父親劉瑞閣之名，另在雙堂屋後興建1座規模宏大，景觀壯麗的家族墓園，命名為「瑞閣園」，成為整個劉氏家族精神凝聚所在。

至於「瑞閣婆」帶來台灣的4個兒子，光劉昌鈞所屬的長房，就開枝散葉已經超過10代、5000人。不過後來次房在楊梅落地生根，3房族人則多回原鄉，因此現在每年齊聚瑞閣園祭祖的以長房劉延轉與4房劉延臼的後裔為主。

新竹縣新埔雙堂屋千人祭祖盛況，從派下子孫排隊領餐食就可見一斑。（記者黃美珠攝）

新竹縣雙堂屋劉氏家族派下子孫繁衍眾多，光在台2房的子裔粗估就有近2000人。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔雙堂屋子孫大小牽小手一起「掛紙」。（記者黃美珠攝）

新埔雙堂屋子孫們今天「掛紙」，把家族墓園妝點成一片黃色。（記者黃美珠攝）

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