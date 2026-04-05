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    首頁 > 生活

    大型單姓聚落江家古厝清明掃墓 上百子孫三跪九叩祭祖

    2026/04/05 11:31 記者吳俊鋒／台南報導
    楠西區鹿陶洋江家古厝清明祭祖，上百族人虔誠跪拜。（記者吳俊鋒攝）

    楠西區鹿陶洋江家古厝清明祭祖，上百族人虔誠跪拜。（記者吳俊鋒攝）

    國內罕見大型傳統單姓聚落的台南楠西區鹿陶洋江家古厝，今日清明祭祖，上百子孫參與，老、中、青、幼都有，從19世到24世，六代同堂一起掃墓，且三跪九叩地敬拜開基的阿太公，相當虔誠，慎終追遠的孝道精神，令人矚目。

    江家古厝被公認為全台最大，且保存相當完善的傳統閩南式大型傳統農村聚落，為市定歷史建築，也是楠西山區熱門景點之一。

    今年的清明掃墓輪由大房主辦，台南市江達清祭祀公業法人準備豐盛的供品，現任理事長江明得帶領逾百位大小宗親先向福德正神上香，隨後向祖墳敬獻茶、酒、花、果。

    儀式中段，眾人先燒金紙，最後一起在阿太公江棋壽墓前行三跪九叩禮，完成祭祖活動，簡單隆重，離去時，發放紅龜供品，大家吃平安；中午則是在宗祠包潤餅。

    江明得說，來台開基的阿太公為第12世，距今約300年，各房開枝散葉，旅外族人在清明時都專程返鄉掃墓，也利用慎終追遠的機會，與宗親們難得相聚，聯絡情誼，氣氛熱絡。祭祀公業法人一直鼓勵年輕人參與清明掃墓的籌備活動，希望將飲水思源的美德持續傳承下去。

    今天的清明掃墓有上百宗親參加，江明得指出，去年「楠西地震」後有古厝仍未修復完工，旅外族人無法留宿老家，有的已經提前返鄉祭祖。

    目前已經傳承到第25世，今日也到場的93歲江莊金桃年紀最大，為第20世，而第19世江楊雀，輩份最高，現就讀國一、13歲的江其恩，屬第24世，輩份最小。

    楠西區鹿陶洋江家古厝清明祭祖，旅外族人返鄉掃墓，彰顯不忘本的孝道精神。（記者吳俊鋒攝）

    楠西區鹿陶洋江家古厝清明祭祖，旅外族人返鄉掃墓，彰顯不忘本的孝道精神。（記者吳俊鋒攝）

    楠西區鹿陶洋江家古厝清明祭祖，活動結束後發放紅龜，讓大家吃平安。（記者吳俊鋒攝）

    楠西區鹿陶洋江家古厝清明祭祖，活動結束後發放紅龜，讓大家吃平安。（記者吳俊鋒攝）

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