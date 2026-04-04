彰縣首創自動回收機前進在地宮廟 鎖定「大甲媽」遶境聰明做環保

自動回收機前進宮廟！彰化縣今年鎖定大甲媽遶境路線，新增3處設置點，首創宮廟與清潔隊雙贏之道。（彰化縣環保局提供）

讓資源回收更簡單！彰化縣環保局首創宮廟與清潔隊攜手合作，讓自動回收機前進永靖永安宮、員林市大北門福營宮與花壇鄉白沙坑文德宮，鎖定「大甲媽」遶境路線，不只讓資源回收更方便，讓虔誠信眾參與「大甲媽」宗教盛事更環保。

彰化縣環保局表示，去年11月在北斗鎮公所設置全縣第一台由公部門引進的自動回收機，專門回收電池、鋁罐與寶特瓶，啟用5個月以來，使用人次累計3389人次，回收量累計6萬7431件，回收總重量累計約1468公斤，其中，回收7成是寶特瓶。

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由於北斗站的自動回收機成效良好，今年加碼續推，今年第一波鎖定「大甲媽」遶境路線為優先，擺放地點在香火鼎盛的的在地宮廟，並由清潔隊配合管理與清運。

環保局強調，因為自動回收機器一旦空間額滿就會暫停投放，因此，設置站必須以清潔隊願意配合後續管理為最大考量，而宮廟也能提供明顯與安全的地點擺放，才能完成這次宮廟與清潔隊攜手合作的全國首創作為。

環保局表示，目前全縣至少30座由民間自行擺放的自動回收機台，有的還會增加回收牛奶瓶項目，各家業者的獎勵回收換點數、現金或是兌換券的辦法也各有不同，這都是希望透過獎勵辦法，提供更簡單方便的回收機制。

自動回收機前進宮廟！彰化縣今年鎖定大甲媽遶境路線，新增3處設置點，首創宮廟與清潔隊雙贏之道。（彰化縣環保局提供）

彰化縣公部門在北斗鎮公所設立第一座自動回收機，成效良好。（彰化縣環保局提供）

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