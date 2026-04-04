總統回「娘家」台南祀典天后祭媽祖 敬獻匾額「恩溥黎庶」

總統賴清德以「弟子賴清德」地道台語向媽祖祈禱致詞。（記者洪瑞琴攝）

賴清德總統今（4）日前往祀典大天后宮，出席「丙午年春祭釋奠祈福大典暨揭匾大典」，並擔任正獻官，以國家元首身分代表全國人民敬獻匾額「恩溥黎庶」，表彰媽祖庇佑蒼生的慈悲神威，也感念數百年來守護地方、護佑百姓的恩澤。

賴清德全程以台語稱「弟子賴清德」向媽祖祈禱致詞。他並熟稔細數祀典大天后宮的歷史，該廟不僅是全台首座由官方興建的媽祖廟，也是第1座以「天后宮」為名的媽祖廟，歷史地位崇高。

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賴清德講述媽姐文化，提到祀典大天后宮於1720年即列入官方祀典，每逢舉辦廟會活動，可跨越府城各廟境募集經費；而府城各廟舉辦遶境或重大活動時，「第1號轎番簽」亦須保留給祀典大天后宮，顯示其在台灣媽祖信仰中的崇高地位。

祭典迎神儀式中，台南市議員余柷青依神明指示擔任迎神禮官，捧持「上界真香」，這在政界人士中相當少見。賴清德從牌樓大門入場時發現余柷青，還一度露出驚訝神情，成為現場1段插曲。

余柷青具有「特殊體質」，在神明指示下擔任每年春、秋祭典迎神禮官，此次已是第9次。她說，儀式過程中心境平靜祥和，也能感受到媽祖的歡喜心。

今日祭典包括台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、賴惠員、謝龍介、林俊憲及祀典大天后宮主委張文輝等人出席，共同參與春祭祈福儀式。

南市議員余柷青擔任祀典大天后宮春祭大典迎神禮官。（余柷青提供）

總統賴清德（中）出席祀典大天后宮春祭大典，敬獻「恩溥黎庶」匾額。（台南市府提供）

總統賴清德（左4）今日在台南市長黃偉哲（右1）以及立委陳亭妃（左2）、賴惠員（右2）等人陪同下出席祀典天后宮春祭大典。（記者洪瑞琴攝）

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