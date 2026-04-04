雨炸竹縣北埔竹37-1線緊急封閉 台北母女獲救脫困

受困轎車母女平安脫困。（北埔鄉公所提供）

新竹縣北埔鄉大雨釀災，一對從台北來的母女疑似路況不熟，開入竹37-1線北埔往南庄的道路，3公里處泥濘及落石鋪滿路面，雙向交通中斷。母女向外求援，當地外坪村長楊文國會同救援人員到場，連人帶車脫困。

楊文國現勘後說，交通中斷的地方在竹37-1線3公里處，道路上方有排水箱涵，整個被落石塞住，被大水沖落，竹37-1線路面充斥大大小小的石頭，災區連長度暫時都還無法估算。

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北埔鄉長莊明增緊急發布消息，公告竹37-1線、新竹縣北埔通往苗栗縣南庄道路全線封閉禁止通行，請所有用路人配合以策安全。

莊明增說，大約下午4點前後，獲報有小客車進退不得，駕駛人是來自台北的女子，開車載著女兒受困。公所等相關單位立刻啟動救援，到場發現整條路泥濘難行，路面充斥巨石，緊急封閉禁止通行。

他呼籲鄉親，請先改道行駛，近日除非必要不要前往山區，如果行經山區更要提高警覺注意落石，北埔鄉公所會在安全無虞後再發布竹37-1線恢復交通。

新竹縣北埔通往苗栗縣南庄的竹37-1線因大雨道路充斥落石、路況泥濘，北埔鄉公所宣布封閉禁止通行。（北埔鄉公所提供）

新竹縣北埔通往苗栗縣南庄的竹37-1線因大雨道路充斥落石、路況泥濘，北埔鄉公所宣布封閉禁止通行。（北埔鄉公所提供）

新竹縣竹37-1線因為大雨造成落石、崩塌，路面泥濘難行，已經封閉。（北埔鄉公所提供）

新竹縣竹37-1線3公里處遭到落石、大水等沖毀路面。（北埔鄉公所提供）

新竹縣北埔鄉竹37-1線路面柔腸寸斷。（北埔鄉公所提供）

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