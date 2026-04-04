汽車路邊臨停「不能打雙黃燈」！ 交長：違規先勸導

許多貨車常違規在斑馬線上臨停。（記者吳亮儀攝）

路邊臨時停車時，其實不該打雙黃燈，而是要打「方向燈」！許多汽車駕駛人在路邊臨時停車時會打雙黃燈來提醒前後來車，但依「道路交通管理處罰條例」，路邊臨停應打「方向燈」（欲靠邊側），否則恐會被開罰1200元到3600元。

立委廖先翔指出，有汽車駕駛在路邊誤打雙黃燈，被開單告發，但多數駕駛早已習慣打雙黃燈，甚至看到方向燈反而會誤判為車輛仍在續行狀態。交通部長陳世凱坦言，燈號使用有國際標準、我國規定與各國相同，但駕駛人習慣與法規有落差，難以記熟小細節，會先建議警方以勸導為主。

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事實上，路邊臨時停車或靠邊停車時，應打「方向燈」（欲靠邊側），而非雙黃燈（危險警告燈），否則依據「道路交通管理處罰條例」第42條，未依規定使用燈光，可處1200元到3600元。陳世凱說明，會請警方能以勸導為優先，警方不會主動取締，但若接獲民眾檢舉，期待警方優先採取勸導方式，讓駕駛理解正確做法。

廖先翔也點出，現在汽車駕駛在打燈號時有許多誤區，除了路邊臨停應該打方向燈、而不是雙黃燈外，還有突發減速可打雙黃燈示警、煞車燈也會同步亮起；車輛故障應打雙黃燈；濃霧或大雨視線差應開霧燈、不可打雙黃燈；路邊倒車停車應打方向燈提醒後車、不可打雙黃燈；感謝禮讓車輛不可打雙黃燈。

不過，許多貨車常違規臨停在行人穿越道上，阻擋行人行走，釀成交通危險。根據「道路交通管理處罰條例」第55條，在行人穿越道臨停，可處300 元以上、600元以下罰鍰，民眾可拍照或錄影檢舉。

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