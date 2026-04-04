新竹兒藝節人潮擠孔廟廣場 攤商質疑市府規劃讓生意難做

新竹市兒藝節連假4天都在新竹公園舉行，但有美食攤位業者抱怨因位置偏遠無人潮，感嘆雞蛋糕都沒人買。圖為兒藝節活動現場。（記者洪美秀攝）

新竹市府在新竹公園及孔廟周邊連續4天舉辦兒藝節「偵探樂園」活動，但有美食攤商在網路社群發文嘆「救命〜人流都在體育館前面，後面這一區都沒人，這裡有好吃的雞蛋糕，還有柯南可以看喔」因美食攤位設攤位置在體育館旁的停車場，但人潮都集中在孔廟廣場，讓美食攤商都大嘆生意不好，人潮進不來，更質疑市府的攤位安排讓攤商難做生意，加上雨天，也影響做生意。

市府回應，今年兒童遊藝節飲食攤位共40攤，循往例安排在大型遊具區體育館前的停車場，目的是希望容納更多人潮，以利民眾休憩，而手作攤位則安排在孔廟廣場兩側，靠近會場進行各項藝術體驗，以利民眾安排活動，且攤位位置皆是抽籤隨機安排。這幾天連假偶有下雨，文化局在活動現場服務台都備妥成人及兒童雨衣，可供民眾使用。戶外劇場節目，原則上仍正常進行，文化局會滾動審視各場次前的天氣狀況，若有停演或延後等必要，會同步在活動現場廣播，並公告在文化局臉書。

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有攤商抱怨今年兒藝節的美食攤位設攤位置不理想，因位在體育館前門停車場旁，但人流幾乎都在孔廟廣場前，人流都難到達，昨天一整天生意清淡，好吃的雞蛋糕幾無人買，也不懂為何市府為何如此規劃，讓攤商來擺攤卻無人流，加上偶有雨勢，也影響人潮，生意很差。

新竹市兒藝節連假4天都在新竹公園舉行，但有美食攤位業者抱怨因位置偏遠無人潮，感嘆雞蛋糕都沒人買。（取自網路貼文）

新竹市兒藝節連假4天都在新竹公園舉行，但有美食攤位業者抱怨因位置偏遠無人潮，感嘆雞蛋糕都沒人買。（取自網路貼文）

新竹市兒藝節連假4天都在新竹公園舉行，但有美食攤位業者抱怨因位置偏遠無人潮，感嘆雞蛋糕都沒人買。（取自網路貼文）

新竹市兒藝節連假4天都在新竹公園舉行，但有美食攤位業者抱怨因位置偏遠無人潮，感嘆雞蛋糕都沒人買。（取自網路貼文）

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