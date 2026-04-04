為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    黑面琵鷺降級為易危等級 南市：生態給付獎勵塭主、棲地巡護不變

    2026/04/04 14:49 記者楊金城／台南報導
    台南是黑琵在台灣最主要度冬棲地，今年紀錄2556隻。（南市農業局提供）

    台南是黑琵在台灣最主要度冬棲地，今年紀錄2556隻。（南市農業局提供）

    2026台南黑面琵鷺有2556隻，已是連續6年記錄到超過2000隻，顯示公私部門協力黑琵保育有成，目前國際自然保護聯盟紅皮書已將黑琵從「瀕危」物種等級降為「易危」，但農業部林業及自然保育署強調國內將維持同等強度保育等級，台南市農業局指出，對提供黑琵覓食的魚塭塭主給予生態給付的獎勵、黑琵棲地巡護、黑琵大量鳥類傷患救援機制都未變。

    因全球黑面琵鷺保育有成，黑琵降為「易危」物種，上月公布的2026黑琵全球普查紀錄7746隻，台灣就記錄到4719隻，比去年大增550隻，其中台南記錄2556隻，也比去年2439隻多了117隻，顯示台南黑琵保育成效。目前黑琵已長出金黃色繁殖羽，等待北返。

    農業局說，台南是黑琵在台灣最主要度冬棲地，在曾文溪口、四草野生動物保護區、學甲、將軍及北門濕地等區域皆可見黑琵族群停棲覓食，顯現台南在棲地的環境優化逐漸顯現。黑琵除在保護區、鹽埕、農田等濕地停棲覓食，也會到收成後的魚塭覓食，為鼓勵塭主留下蓄水20公分以下淺灘的魚塭，讓黑琵覓食，提供生態給付的獎勵。

    農業局森林及自然保育科指出，配合林保署持續推動瀕危物種及重要棲地生態服務給付，在台南七股、安南地區的陸上魚塭為黑琵營造更多友善的覓食棲息環境，現行生態給付是1公頃1萬元獎勵塭主，至少1個月維持20公分以下低水位；從第1年2021年有47人、123.3公頃申請，逐年成長，去年有58人、182.9公頃申請，2022年最高有62人、207公頃獲准。

    台南黑琵不少長出金黃色繁殖羽，等待北返。（南市農業局提供）

    台南黑琵不少長出金黃色繁殖羽，等待北返。（南市農業局提供）

    台南七股、安南區的魚塭須維持20公分以下水位，提供黑面琵鷺覓食，可申請生態給付獎勵。（農業局提供）

    台南七股、安南區的魚塭須維持20公分以下水位，提供黑面琵鷺覓食，可申請生態給付獎勵。（農業局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播