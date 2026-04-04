黑面琵鷺降級為易危等級 南市：生態給付獎勵塭主、棲地巡護不變

台南是黑琵在台灣最主要度冬棲地，今年紀錄2556隻。（南市農業局提供）

2026台南黑面琵鷺有2556隻，已是連續6年記錄到超過2000隻，顯示公私部門協力黑琵保育有成，目前國際自然保護聯盟紅皮書已將黑琵從「瀕危」物種等級降為「易危」，但農業部林業及自然保育署強調國內將維持同等強度保育等級，台南市農業局指出，對提供黑琵覓食的魚塭塭主給予生態給付的獎勵、黑琵棲地巡護、黑琵大量鳥類傷患救援機制都未變。

因全球黑面琵鷺保育有成，黑琵降為「易危」物種，上月公布的2026黑琵全球普查紀錄7746隻，台灣就記錄到4719隻，比去年大增550隻，其中台南記錄2556隻，也比去年2439隻多了117隻，顯示台南黑琵保育成效。目前黑琵已長出金黃色繁殖羽，等待北返。

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農業局說，台南是黑琵在台灣最主要度冬棲地，在曾文溪口、四草野生動物保護區、學甲、將軍及北門濕地等區域皆可見黑琵族群停棲覓食，顯現台南在棲地的環境優化逐漸顯現。黑琵除在保護區、鹽埕、農田等濕地停棲覓食，也會到收成後的魚塭覓食，為鼓勵塭主留下蓄水20公分以下淺灘的魚塭，讓黑琵覓食，提供生態給付的獎勵。

農業局森林及自然保育科指出，配合林保署持續推動瀕危物種及重要棲地生態服務給付，在台南七股、安南地區的陸上魚塭為黑琵營造更多友善的覓食棲息環境，現行生態給付是1公頃1萬元獎勵塭主，至少1個月維持20公分以下低水位；從第1年2021年有47人、123.3公頃申請，逐年成長，去年有58人、182.9公頃申請，2022年最高有62人、207公頃獲准。

台南黑琵不少長出金黃色繁殖羽，等待北返。（南市農業局提供）

台南七股、安南區的魚塭須維持20公分以下水位，提供黑面琵鷺覓食，可申請生態給付獎勵。（農業局提供）

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