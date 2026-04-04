台灣首度發現海獅化石 台大揭開西太平洋滅絕之謎

台大副教授蔡政修率領團隊，與日本研究人員合作，確認台灣更新世時期曾有海獅棲息。（記者林曉雲翻攝台大官網）

台灣首度發現海獅化石，揭開西太平洋大型海洋哺乳動物滅絕之謎。國立台灣大學生命科學系與生演所副教授蔡政修率領團隊，與日本研究人員合作，確認台灣更新世時期曾有海獅棲息，研究成果已於今（2026）年3月發表於國際期刊「Journal of Vertebrate Paleontology」，為台灣古生物研究帶來重要突破。

研究團隊成員包括生科系博士生孫正涵、生演所博士候選人Deep S. Biswas、生科系博士候選人廖翊如、生科系博士生卓義揚，以及日本國立自然科學博物館研究員甲能直樹。該化石由台南私人大地化石博物館館長陳濟堂捐贈，後續典藏於台大，經分析確認為已滅絕的日本海獅（Zalophus japonicus）。

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過去台灣周邊海域雖有豐富鯨豚紀錄與化石，但鰭腳類（如海豹、海獅）長期缺乏證據，此次發現為台灣首筆正式海獅化石紀錄，證實更新世時期台灣海域曾有該類群活動。研究也指出，這批化石顯示日本海獅分布範圍曾延伸至更南方，改寫過去對其地理分布的認知。

更重要的是，研究發現台灣可能曾發生區域性海獅滅絕事件。由於現今台灣已無任何海獅族群紀錄，顯示其在歷史過程中已消失。相較於東太平洋的加州海獅與加拉巴哥海獅仍能在低緯度生存，西太平洋海獅族群的消失，反映出更嚴重的生存壓力與滅絕危機。蔡政修指出，日本海獅滅絕主因與人類獵捕有關，此發現也提供關鍵線索，理解人類活動對海洋生態的影響。

研究團隊表示，台灣位處西太平洋關鍵位置，卻長期缺乏系統性古生物研究，使許多生物演化與滅絕歷程仍待釐清。蔡政修團隊先前亦曾發表台灣最大鯨魚化石紀錄，顯示台灣在全球演化研究中的重要性。

蔡政修認為，此次海獅化石的發現，不僅補上台灣鰭腳類研究的空白，也為西太平洋海洋哺乳動物滅絕機制提供新證據，未來有助於深化對海洋生態變遷與生物演化的理解，並凸顯台灣在古生物研究上的潛力與價值。

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