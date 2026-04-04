原物料狂飆擋不住 北斗潤餅皮一斤漲到170元

北斗「潤餅輝」創業近90年，每年清明節啟動46個烘餅爐製作，仍供不應求。（記者陳冠備攝）

清明時節將至，台灣民間習俗習慣吃潤餅應景，然而，在全球通膨與國際戰火陰影下，這項庶民美食也難敵漲價壓力。彰化北斗知名潤餅老店「潤餅輝」近日調漲價格，潤餅皮每台斤調漲10元，目前售價來到170元，業者無奈表示，「看得到的東西幾乎都漲了」，不漲根本撐不下去。

「潤餅輝」創業近90年，2021年每台斤（約20張）售價140元，至今來到170元，5年間調幅逾2成。對此業者表示，今年調漲主因在於核心原料如麵粉、沙拉油漲幅約5%，而包材類的塑膠袋、紙張漲幅達15%，雖然各項漲幅不算高，但累積下來成本壓力相當驚人，實在無法再吸收，因此決定調漲價錢。

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業者坦言，受烏俄戰爭與中東局勢影響，國際原物料全面飆漲，就連瓦斯與塑膠袋也跟著調漲，甚至一度出現缺貨情況，可是潤餅皮需使用專用塑膠袋包裝，難以替代，只能自行吸收部分成本，盡量減少分裝，他們也不額外向消費者收取袋子費，僅呼籲盡量減少分裝。

楊姓顧客表示，清明節一定要吃潤餅，漲價還是會買，特地從二林騎車半小時來購買，一口氣買了4斤餅皮，因為自己愛吃，朋友也會預約來吃，乾脆就買多一點，她也說，「潤餅輝」餅皮彈性好，口感甜甜的，光吃皮就很好吃，重點是包捲時比較不會破，這很重要。

潤餅業者表示，今年麵粉、沙拉油約漲5%，塑膠袋飆漲達15%，成本壓力驚人，因此決定調漲價錢。（記者陳冠備攝）

彰化北斗知名潤餅老店「潤餅輝」調漲10元，每台斤售價來到170元。（記者陳冠備攝）

楊姓顧客表示，清明節一定要吃潤餅，特地騎車半小時來購買，漲價還是會買。（記者陳冠備攝）

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