清明吃潤餅不畏雨 台南清晨排隊人龍買餅皮

清明節潤餅熱潮，台南市場湧現排隊人潮。（記者洪瑞琴攝）

清明節吃潤餅是傳統習俗，今（4）日清晨台南陰雨綿綿，仍不減民眾採買熱情，不少人冒雨排隊買潤餅皮，各市場前都可見排隊人潮。

安南區果菜市場一處潤餅攤一早就出現長長人龍，前來排隊的何媽媽表示，每年清明節前後都會來買潤餅皮，今年特地清晨6點就來排隊，沒想到還是等了1小時才買到，「大家都很早來，晚一點可能就買不到了」。

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攤商為了應付清明節需求，凌晨2、3點就開始備料、打粉製作潤餅皮，拌麵機不停運轉，6點開賣但仍是供不應求，預計一路賣到明天早上才會稍微緩和。

除了安南區果菜市場外，台南多處傳統市場也進入春捲銷售旺季，包括水仙宮市場、永樂市場、保安市場、崇義黃昏市場、新化公有市場、新營第三公有市場及佳里中山市場等地，都可見民眾排隊採買潤餅食材與餅皮。

據南市府法制處訪查指出，春捲價格會依包入食材多寡有所差異，今年平均價格區間約落在每捲50元至60元。業者表示，今年因花生等多項原物料成本上漲，售價普遍較去年小幅調整，每捲約上漲5元左右；至於潤餅皮價格，目前每台斤約200元至240元不等。

攤商多爐齊開，供不應求。（記者洪瑞琴攝）

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