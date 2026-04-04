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    首頁 > 生活

    畢生奉獻給台灣 蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父辭世

    2026/04/04 10:21 記者王峻祺／宜蘭報導
    蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父辭世，圖為2025年獲頒「宜蘭縣榮譽縣民證」時留影。（記者王峻祺攝）

    蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父辭世，圖為2025年獲頒「宜蘭縣榮譽縣民證」時留影。（記者王峻祺攝）

    「讓台灣走出去，讓世界走進來！」將一生青春與熱血奉獻給台灣、深愛蘭陽平原，並創辦蘭陽舞蹈團的秘克琳神父，今天上午7點21分於羅東聖母醫院安詳辭世，享耆壽91歲，天主教靈醫會預計4月9日上午於北成天主堂舉辦殯葬彌撒。

    義大利籍天主教靈醫會神父秘克琳，1964年來台，創辦蘭陽舞蹈團巡迴國際展演，讓世界看見台灣；2017年以文化藝術卓越通過歸化，拿到台灣身分證；2023年獲頒「義大利之星」爵士勳章；秘克琳來台逾一甲子，去年獲頒「宜蘭縣榮譽縣民證」，表彰他是「為宜蘭打開世界舞台的先行者」。

    1935年在義大利出生的秘克琳，29歲來台傳福音，1966年成立蘭陽舞蹈團，並創立天主教蘭陽青年會，率舞蹈團突破外交困境到世界各國演出；宜蘭童玩節自1996年創辦以來，他更透過自身積累的深厚資源，協助邀請國際舞團到宜蘭演出。

    秘克琳神父對台灣最大貢獻，在於他對藝術教育的執著與推動文化外交的遠見，帶領蘭陽舞蹈團走向世界，也催生宜蘭國際童玩節。秘克琳曾說「台灣是我的故鄉！」他是台灣人也是宜蘭人，高興能將台灣推向國際舞台，讓世界各國都知道台灣是一個多麼美好的地方。

    羅東聖母醫院今早發出追思訊息，表示秘克琳神父已於4月4日上午7點21分，在聖母醫院安詳回歸天父懷抱，並感性寫道「神父沒有離開，只是先一步回到了那至美至善的天主身邊……願他的愛，化作蘭陽平原和煦的微風，永遠守護這片他深愛的土地。」

    聖母醫院指出，秘克琳神父將一生最精華的歲月毫無保留地給了台灣，他不僅是宜蘭人心中永遠的「秘爺爺」，也是台灣文化發展史上不可或缺的重要推手，更是蘭陽平原上最熱血的「台灣超人」。他常說，良善的能量會互相吸引，所以他用藝術點綴信仰，用色彩溫暖人心。

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