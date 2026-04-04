為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鋒面來襲 農改場籲注意「水傷」防治

    2026/04/04 09:38 記者吳俊鋒／台南報導
    芒果黑斑病葉片病徵（細菌性）。（台南農改場提供）

    芒果黑斑病葉片病徵（細菌性）。（台南農改場提供）

    鋒面來襲，各地都可能降雨，台南區農業改良場提醒注意田間「水傷」，及早做好相關防治工作，以降低病害發生風險。

    台南農改場指出，降雨期間常見的病害，包含一般俗稱「水傷」的疫病，主要經由雨滴飛濺，將土壤中的病原菌傳播至植株，當環境濕度偏高時，病原菌更容易感染並快速繁殖。

    如炭疽病、蒂腐病、果腐病，以及其他多種真菌性病害，常因溼度增加、雨水傳播而大規模發生，一些果樹正值開花期，更須慎防葉片上的病斑，成為日後幼果的感染原。

    另外，細菌性病害也必須留意蔬果類作物易感染的細菌性斑點病、軟腐病、果斑病、細菌性潰瘍病等，都可能因雨水擴散、蔓延。

    為防範可能降雨造成的病害發生，建議農友儘速進行田間排水、加強通風，降低濕度；且應儘早清除落果、病株殘體，以減少病原菌在田間的密度，並配合適當藥劑施用，才能有效抑制病害擴散。

    台南農改場提到，近期欲定植作物者，也應注意苗期常見的疫病、立枯病、猝倒病，建議於栽培初期施用中性化亞磷酸800至1000倍稀釋液 （依商品標示），每7天葉面噴施1次，連續施用3次，可提升植株對疫病、露菌病及白粉病等病害的抵抗力。

    柑桔潰瘍病葉片病徵（細菌性）。（台南農改場提供）

    柑桔潰瘍病葉片病徵（細菌性）。（台南農改場提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播