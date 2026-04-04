鋒面來襲 農改場籲注意「水傷」防治

芒果黑斑病葉片病徵（細菌性）。（台南農改場提供）

鋒面來襲，各地都可能降雨，台南區農業改良場提醒注意田間「水傷」，及早做好相關防治工作，以降低病害發生風險。

台南農改場指出，降雨期間常見的病害，包含一般俗稱「水傷」的疫病，主要經由雨滴飛濺，將土壤中的病原菌傳播至植株，當環境濕度偏高時，病原菌更容易感染並快速繁殖。

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如炭疽病、蒂腐病、果腐病，以及其他多種真菌性病害，常因溼度增加、雨水傳播而大規模發生，一些果樹正值開花期，更須慎防葉片上的病斑，成為日後幼果的感染原。

另外，細菌性病害也必須留意蔬果類作物易感染的細菌性斑點病、軟腐病、果斑病、細菌性潰瘍病等，都可能因雨水擴散、蔓延。

為防範可能降雨造成的病害發生，建議農友儘速進行田間排水、加強通風，降低濕度；且應儘早清除落果、病株殘體，以減少病原菌在田間的密度，並配合適當藥劑施用，才能有效抑制病害擴散。

台南農改場提到，近期欲定植作物者，也應注意苗期常見的疫病、立枯病、猝倒病，建議於栽培初期施用中性化亞磷酸800至1000倍稀釋液 （依商品標示），每7天葉面噴施1次，連續施用3次，可提升植株對疫病、露菌病及白粉病等病害的抵抗力。

柑桔潰瘍病葉片病徵（細菌性）。（台南農改場提供）

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