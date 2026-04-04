雨彈狂炸溪水暴漲！竹縣峨眉北埔淹水 消防緊急撤離27人

新竹縣府消防局第4大隊出動人、車、橡皮艇救援受困民眾。（縣府消防局提供）

首次上稿 10:58

更新時間 11:13（新增撤離人數、災情）

新竹縣峨眉鄉中盛村、北埔鄉南埔村一帶今天清晨傳出因為近日鋒面過境導致的強降雨而發生淹水，導致居民受困。縣府消防局第4大隊獲報後，立即派遣人、車、船艇到場救援，成功把27名大人小孩安全撤離，暫時安置在北埔圖書館等處，峨眉鄉親則陸續安排依親，所幸沒有人員傷亡。

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北埔鄉長莊明增說，這次的水患是北埔南埔村一帶3、40年來首見。今天早上6點左右傳出，該鄉屬於峨眉鄉上游的大坪溪流域溪水暴漲，水高超過成人的膝蓋，南埔村番婆坑一帶有5戶、11名大人小孩因此受困，另外南坑村有1戶2大、2小也岌岌可危，所以請求消防局第4大隊出動救援進行撤離，最後統統平安帶到圖書館的文康中心安置，隨後再依各戶決定是否依親。

峨眉消防分隊表示，峨眉鄉中盛村所在的某生態農園因為緊鄰峨眉溪，今天早上快7點也獲報有淹水災情，他們趕抵時溪水已經暴漲到成人的大腿，裡面10大2小的外地遊客，捨棄的車子等行李家當，搭上消防隊的橡皮艇逃離，隨他們返回隊部後陸續聯繫家人接走，所幸大家統統都平安。

縣府消防局表示，近期天氣不穩定，短時間強降雨非常容易造成低窪地區積、淹水且溪水暴漲，民眾務必隨時留意氣象資訊以防災。住在低窪或易淹水地區的民眾，更應預先規劃撤離路線和避難點以應變。

近日適逢連假，外出掃墓或是出遊，消防局也呼籲大家在豪雨期間不要去河川、溪流周邊，或到野外戲水、觀水，以免因水位暴漲發生危險。

因為近日的強降雨，新竹縣峨眉、北埔地區溪水暴漲。（縣府消防局提供）

新竹縣府消防局第4大隊出動人、車、橡皮艇救援受困民眾。（縣府消防局提供）

消防員等協力成功救援因為淹水而受困的10多名鄉親。（縣府消防局提供）

新竹縣峨眉、北埔一帶低漥地區傳出因為強降雨有10多人一度受困，經消防員等全力援救後逐一平安獲救。（縣府消防局提供）

因為連日的強降雨，新竹縣北埔峨眉低窪區民宅發生淹水災情。（縣府消防局提供）

新竹縣北埔鄉長莊明增（右1）跟南埔村長莊瑞山（右2 ）安撫也了解鄉親淹水受災經歷。（縣府消防局提供）

新竹縣北埔鄉長莊明增（左）到安置所安撫受災鄉親。（縣府消防局提供）

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