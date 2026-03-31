台中「雙節公車」退場 議員憂台灣大道陷通勤黑暗期 交通局回應了

台中雙節公車已屆使用年限，5月起將陸續退場。（圖：市府提供）

台中雙節公車今年屆12年使用年限，64部雙節公車5月起將陸續退場，改由119部電動公車上路，5月首當其衝須汰換10部，但業者採購電動公車尚未到貨，藍綠議員憂，雙節公車行駛台灣大道運量高，恐出現運量黑洞衝擊通勤族。

台中雙節公車自2014年上路，包含300、310等線公車行駛台灣大道，每日雙向共318班次、日載客量高達3、4萬人，因台中市汽車客運業管理自治條例規範公車12年使用年限，現有64部雙節公車今年5月起到年底均須「屆齡退休」。

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包括民進黨市議員張家銨及國民黨議員張廖乃綸均關切雙節公車可載客141人，一般公車60人，汰換64輛雙節公車須補上119部電動公車，退場在即但接手的電動公車未到貨，台灣大道公車恐現運量黑洞，進入通勤黑暗期。

張家銨另指出，雙節公車從64部增為119部電動公車，車數增加，駕駛激增，但全市公車目前仍有200餘位司機缺口，車補不上、人也補不上，台中市長盧秀燕卸任在即，恐把近百輛車、上百名司機的缺口，及未來台灣大道尖峰時段的公車運量黑洞，全丟給新任市長及通勤的市民買單，城市治理非常不負責任。

交通局長葉昭甫強調，因全國僅五家電動公車製造商，全國均在搶貨以致交貨不及，市府會在自治條例之外提供行政權宜措施，在新車未上路前，雙節公車不會貿然退場，維持運量。

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