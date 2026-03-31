推廣台語很不同 台南「柳營ê話」系列活動講唱給你聽

台南柳營劉啟祥美術紀念館揭幕。（新營文化中心提供）

台南柳營劉啟祥美術紀念館為推廣台語，推出「柳營ê話」系列活動，4月11日下午2點舉辦首場講唱會，由具有「唸歌國寶楊秀卿傳人」之稱的張雅淳帶來月琴吟唱，引領觀眾走入一段段充滿故事的聲音世界，採線上報名方式，單人票350元、雙人票600元，座位上限30人。

新營文化中心表示，劉啟祥美術紀念館是柳營著名的文化景點，色彩鮮明的洋房式建築，是遊客最愛的拍照打卡景點，在典雅的百年洋樓與光影交織之氛圍中，期待講唱人張雅淳以優美月琴弦聲縈繞其間，為紀念館營造更深具韻味的藝文場域。

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劉啟祥美術紀念館除每週三台語日在新營曬書店舉辦「柳營ê話」母語計畫，結合戲劇工作坊、走讀、講唱會、講座，4月起也陸續在柳營劉啟祥美術紀念館登場，讓推廣台語的活動有創意和亮點。

系列活動由月琴傳人張雅淳以《新唸舊調》講唱會在4月11日揭開序幕，新營曬書店指出，出身台北的張雅淳，自小喜愛台語歌謠與歌仔戲，曾學習南管、唸歌，師從唸歌國寶楊秀卿，在2014年開始從事表演與創作，作品以月琴民謠與新創唸歌為主，題材則以旅行與生活中的感觸見聞為題，把日常觀察與人生的體悟，化為歌謠；當天若坐席報名額滿，將開放後排站席與席地而坐搖滾區20席，「柳營ê話」詳情和報名資訊可上「劉啟祥美術紀念館─日麗時光」臉書粉專查詢。

台南柳營劉啟祥美術紀念館是柳營著名的文化景點。（新營文化中心提供）

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