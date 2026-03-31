創世籌建嘉義新院 屏東房仲認捐200小屋幫助存錢

創世籌建嘉義新院，認捐小屋幫助存錢。（記者葉永騫攝）

創世基金會為募集嘉義新院籌建經費，推出「築院踏實~築院+1」活動，屏東文傳不動產公司率先響應，認助200個「築院+1」存錢小屋，送給賞屋客戶，希望民眾在尋找理想居所的同時，也能為弱勢族群築起「院」望，用愛與行動支持籌建計畫，為弱勢植物人家庭點亮希望。

文傳不動產公司總經理鄭景鴻表示，房仲業不只為民眾找家，也為社會築家，此次拋磚引玉認助200個築院+1小屋，會將小屋放在屏東地區9個門市，前來賞屋的客戶都能免費帶回，希望父母陪孩子從「一塊錢」開始練習付出，讓小屋成為家中的生命教育教材，透過日常點滴累積愛心，增進親子互動，培養孩子關懷弱勢，待小屋存滿後再回捐創世基金會，實際投入嘉義建院使用，讓善意持續發酵。

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創世屏東院長林湘華指出，嘉義分院是全台規模最小的院區，僅有22床且長期處於滿床狀態，許多家庭仍在排隊苦候，為落實在地安養，創世規劃籌建嘉義新院，預計完工後可提供90床服務，經費募集進度目前僅4成，仍有龐大缺口亟待各界支持。

參加『築院+1』助建計畫，捐款 600 元可領取存錢小屋，從投下一元開始啟動，讓愛心零錢匯聚成龐大的助人力量。愛心專線:（08）721-0038分機9築院小組。

創世籌建嘉義新院，屏東文傳不動產公司認捐小屋送客戶存錢。（記者葉永騫攝）

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