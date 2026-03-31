教育部給海大馬祖校區補助款歸零 地方憂吹熄燈號？

教育部今年3月5日發函國立台灣海洋大學，告知海大馬祖校區114年補助經費4000萬元將不予補助，引起地方憂心是否要裁撤？（記者俞肇福攝）

教育部今年3月上旬發函給國立台灣海洋大學（簡稱海大），針對海大馬祖校區「115年到117年發展計畫」，教育部不再補助馬祖校區經費；據了解，今年馬祖校區原擬向教育部爭取補助經費4000萬元，瞬間砍到0元，馬祖地方人士與海大學生擔心海洋大學將裁撤馬祖校區？記者向海大查證，國立台灣海洋大學主任秘書吳俊毅透過新聞公關表示，校方現階段將以維持教學品質、學生權益及校務穩定為原則妥慎辦理。連江縣長王忠銘則說，會拜託立委陳雪生協助爭取預算。

教育部今年3月5日發函海大，馬祖校區自106年設立至114年，教育部為支持補助離島教育資源布建及海洋產業人才培育，已經補助馬祖校區發展經費2億7100萬元。教育部發函文中，指海洋大學並未將教育部補助馬祖校區經費聚焦於馬祖校區，再者海大馬祖校區從「試辦期」到「穩定營運期」，教育部以落實大學自治精神為由，自今年起不再補助，請學校以海大校務基金自籌經費管理。

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對於教育部砍光馬祖校區補助一事，吳俊毅指出，海大馬祖校區現階段校務運作正常，並無經費不足或中斷之虞。且馬祖校區除教育部計畫外，尚有其他計畫及與連江縣政府合作之計畫。相關計畫經費均遵循教育部及相關法令規範。另外，就教育部相關經費之轉銜與調整，校方與教育部間溝通管道始終保持順暢，校方亦持續爭取中央與地方經費以優化離島教育環境。

馬祖校區設立以來，共有「海洋生物科技系」、「海洋工程科技系」及「海洋經營管理系」等系組，採3＋1學程規劃，這三系的學生除了大學2年級在馬祖校區上課外，其餘3年在海大基隆校本部上課，學生在馬祖上課期間，縣府補助交通費1萬元，學校補助3萬元；114年增設「永續發展碩士在職學位學程」。海大3系的大學生加上研究所學生不到百人，目前有行政人員6位。

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