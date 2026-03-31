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    首頁 > 生活

    高雄河堤國小有新的跳遠場！李昆澤：兒童節最棒禮物

    2026/03/31 20:34 記者王榮祥／高雄報導
    高雄河堤國小新跳遠場今天啟用。（李昆澤提供）

    高雄河堤國小新跳遠場今天啟用。（李昆澤提供）

    高雄河堤國小新跳遠場完工啟用！立委李昆澤指出，這是孩子們兒童節的最棒禮物。

    李昆澤指出，先前收到河堤國小校方反映，學校田徑隊訓練跳遠，都必須跑到校外場地才得以練習，因此非常希望有一個自己的跳遠場，讓孩子們可以就近訓練，當時他就想這是孩子的願望，昆澤阿北一定要努力達成。

    李昆澤說，去年成功向中央體育署爭取到經費來建設，上週河堤國小校長杜昌霖連繫他，說明全新的跳遠場地已經完工，孩子們不用再舟車勞頓與奔波，碰巧搭上兒童節前夕，是最棒的禮物。

    跳遠場今天正式啟用，田徑隊也迫不及待試跳，李昆澤表示，看到孩子們開心興奮的表情，就是最溫暖的回饋。

    他進一步提到，河堤國小各項設施都非常清楚，包含操場、球場、兒童遊戲場、活動中心的燈光、音響、冷氣空調，都是他一步一步爭取經費建置跟改善，今天兒童節活動就辦在活動中心裡，場地舒適涼爽，再加上精采的魔術表演，孩子們都非常開心！

    李昆澤也公開謝謝河堤國小最棒的師長、還有最支持學校的家長會，一起逐步建設學校各項設施，讓孩子們的就學環境持續優化，希望能給小朋友更好的空間，學習成長、追逐夢想！

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