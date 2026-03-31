中興國小歡慶兒童節 開箱「機關王教室」賀禮

澎湖縣議長陳毓仁與中興國小小朋友一起體驗機關王教室。（中興國小提供）

中興國小為了慶祝一年一度的兒童節，今（3月31日）辦理慶祝活動，有陳毓仁議長、教育處長陳晶卉、馬公市公所曾鈺秦隊長、中興國小家長會長蘇耕德、許上文顧問等貴賓蒞臨。活動壓軸是舉辦學校新近整修完成的「機關王教室」啟用典禮，將這間教室作為送給小朋友的賀節禮物，展現學校親師團隊對於慶祝兒童節的用心。

慶祝活動先在中興國小體育館進行，邀請陳晶卉處長頒獎表揚全校模範兒童、特殊優良事蹟模範兒童以及班級模範兒童；曾鈺秦隊長也代表黃健忠市長贈送兒童節禮物給全校小朋友；慶祝活動還穿插學生的歌唱演出、趣味遊戲，讓小朋友個個樂開懷。

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活動重頭戲是位於校舍2棟3樓的機關王教室啟用典禮。中興國小為了充實學習資源，提供學生多元化的課程，特別由前後任家長會長許上文、蘇耕德聯袂向議會及縣府提案建議，並在府、會支持下補助專款給校方，整修閒置教室成為機關王教室，未來學校將有推動科學積木課程的專屬教室。

陳毓仁議長致詞時表示，機關王課程是當前很受重視的課程，他非常肯定並支持這種能讓學生動腦又動手的學習方式。陳晶卉處長期勉師生善用這間教室，讓學生的學習更上層樓。在貴賓揭牌見證下，教室正式啟用，隨後來賓參觀教室，校方同時安排學生導覽介紹，與來賓互動、引導來賓操作與體驗科學積木，現場笑聲不斷、氣氛熱絡，最後眾人大合照為活動畫下圓滿句點。

澎湖縣馬公市中興國小機關王教室，在貴賓見證下啟用。（中興國小提供）

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