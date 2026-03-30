羅東林業園區外來魚激增 林保署號召民眾移除泰國鱧

羅東林業文化園區貯木池外來魚激增，林保署號召民眾加入移除行列。圖為去年活動釣起的泰國鱧。（林保署宜蘭分署提供）

宜蘭縣羅東林業文化園區貯木池，遭外來掠食性魚類入侵，包括兇猛的線鱧（俗稱泰國鱧）、繁殖力強的吳郭魚，林業及自然保育署宜蘭分署訂於4月11日舉辦移除活動，明天（31日）開放報名，以80人為限，林保署歡迎大家共同守護水域生態。

羅東文化園區貯木池的泰國鱧、吳郭魚族群持續擴增，對鯽魚、鯉魚、奇力魚等原生魚類生存空間造成威脅，2023年起，林保署宜蘭分署每年舉辦外來種魚類移除活動，採用垂釣方式減少外來種魚類數量。

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林保署宜蘭分署今天（30日）指出，羅東林業文化園區貯木池外來種魚類數量，泰國鱧、吳郭魚高居前2名，今年持續被列入移除主要對象，若釣上本土魚類必須當場放回。

活動委託新北市休閒釣魚協會辦理，參加者要繳交300元公共意外責任險費用，並自備釣具、魚餌，活動時間4月11日上午5點半到11點，報到地點在園區的竹林車站前廣場，上鉤的外來種魚類將集中銷毀，聯絡人林先生，電話：0979556333。

羅東林業文化園區貯木池。（林保署宜蘭分署提供）

羅東林業文化園區貯木池外來種魚類移除活動簡章。（林保署宜蘭分署提供）

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